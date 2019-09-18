«Аварийщикам» дадут на снос

В Саратовской области за три года планируется расселить около 10 тыс. жителей аварийных и ветхих домов. Соглашение о дополнительном финансировании программы расселения вчера подписали губернатор области Валерий Радаев и руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. В соответствии с ним региону будет выделено 452,12 млн руб. Депутаты считают, что на решение проблемы аварийного и ветхого жилья в регионе уйдет «не три года и не пять лет», так как количество таких объектов постоянно растет.

Саратовская область взяла на себя обязательства за три года переселить из ветхого и аварийного жилья 10 тыс. человек. Об этом вчера заявил генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин во время подписания дополнительного соглашения о финансировании региона. Он отметил, что область первой среди регионов Приволжского федерального округа решает такие задачи. По информации областного правительства, в этом году была утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. В рамках программы планируется расселить 9,7 тыс. человек из 4,5 тыс. аварийных жилых помещений. Общая стоимость программы оценивается в 4,5 млрд руб.

В соответствии с соглашением Фонд ЖКХ обязуется выделить области 452,12 млн руб., регион должен добавить 8,68 млн руб. Этих средств должно быть достаточно на переселение 980 человек из 475 аварийных домов в шести муниципалитетах.

Как ранее сообщал „Ъ“, в начале этого года прокуратура области выразила обеспокоенность в связи с возможным ростом количества аварийных домов, подлежащих сносу. По данным регионального надзорного ведомства, в области на конец 2018 года насчитывалось 1139 домов и жилых помещений, признанных аварийными, в которых проживают 26813 граждан. При этом состояние еще 600 домов фактически аварийное, но официально они таковыми не признаны. «В рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 2008 года расселены 936 многоквартирных домов, в которых проживали 28,7 тыс. человек, 609 домов снесены, из них 162 снесено в 2018 году. В отношении 545 граждан, проживающих в 281 аварийном жилом помещении в 180 многоквартирных домах, ведутся судебные споры, идут процессы вступления в наследство, поиска собственников»,— уточнили в областном надзорном ведомстве.

В Саратове на начало года аварийными были признаны 730 домов, в которых проживают 19009 человек. Количество домов, фактически аварийных, но таковыми не признанных, составляет 489. В суды направлено 30 исков с требованием признать их аварийными и подлежащими сносу.

Наличие проблемы на встрече с Константином Цициным признал и губернатор Валерий Радаев. «В регионе, и особенно в Саратове, есть еще много ветхих и аварийных домов. Но у нас есть опыт работы. Начиная с 2008 года были объединены усилия региона и федерального центра по части финансирования, переселено почти 20 тыс. человек. Задача стоит — расселить другое жилье, признанное аварийным, переселить около 10 тыс. человек. Мы подписываем соглашение, чтобы успешно решить эту задачу на территории Саратовской области»,— подытожил он.

Эксперты видят причину сложившейся ситуации в том, что в области в течение десятилетий не проводился капитальный ремонт многоквартирных домов. Такого мнения, в частности, придерживается cопредседатель Союза жителей аварийных и ветхих домов города Саратова Сергей Перепеченов. «Я проживаю в доме, которому порядка 130 лет. Нам повезло — наше жилище за всю его историю ремонтировали дважды: в начале 1960х годов и в начале 1980х годов. Но большинству домов старой постройки в Саратове не повезло — их вообще капитально не ремонтировали, поэтому состояние жилищного фонда, которому от 50 лет и больше, удручающее»,— пояснил он.

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов («Единая Россия») считает, что на решение вопроса с расселением ветхих и аварийных домов уйдет «не три года и не пять лет», но «мы планомерно движемся в этом направлении». «У нас количество ветхих и неветхих домов постоянно меняется. Какие-то дома исключают из программы капремонта, какие-то признают аварийными и подлежащими сносу. Это происходит регулярно. Сейчас речь идет о расселении домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, но за три года появятся новые аварийные дома, придется расселять и их. Для сравнения — в Москве уже сносят пятиэтажки и девятиэтажки. Нам, конечно, за столицей не угнаться. Но мы тоже хотим, чтобы саратовцы жили в более комфортных условиях и делаем для этого все, что можем»,— отметил ­единоросс.

Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (КПРФ) считает, что региону «сколько ни дай, мы все равно найдем, как провалить программу». «Мне кажется, с аварийными домами будет то же самое, что и с другими проектами. Сможем расселить — не сможем снести, сможем снести — не будем знать, как это все захоронить или утилизировать… Мне кажется это какая-то проклятая земля»,— считает он.

Марина Ковалева