Кремлевский старт

Избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вчера официально вступил в должность главы региона. Принеся присягу, он заявил, что намерен «сделать все возможное» для продвижения интересов региона на федеральном и международном уровнях, в переговорах с инвесторами. Эксперты считают, что новый губернатор, имея хорошие лоббистские возможности, сможет справиться с локальными задачами региона, но ему необходимо провести обновление местной политической системы.

Вчера в Астраханском кремле состоялась инаугурация губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Мероприятие впервые проходило в подобном формате, ранее торжественная церемония вступления в должность проходила в здании Астраханской областной думы. Официальные приглашения на инаугурацию получили 800 человек: чиновники, депутаты различных уровней, члены Совета федерации, представители духовенства. На инаугурации также присутствовали глава «Ростеха» Сергей Чемезов, полпред президента в СКФО Александр Матовников, врио главы Калмыкии Бату Хасиков, композитор Игорь Крутой.

Перед принятием присяги Игорь Бабушкин прошел через расположенный неподалеку от кремля Братский сад, где поклонился перед Вечным огнем в дань памяти участникам Великой Оте­чественной войны. Затем на сцене председатель избирательной комиссии региона Игорь Коровин зачитал постановление избиркома о признании выборов 8 сентября состоявшимися и вручил господину Бабушкину удостоверение губернатора Астраханской области.

Игорь Бабушкин зачитал клятву: «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Астраханской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Астраханской области, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию ее населения».

В своей речи после принятия присяги губернатор поблагодарил своих избирателей за поддержку и пообещал «оправдать доверие».

Он отметил, что за три месяца смог понять, какие проблемы, в первую очередь, волнуют людей, и на чем ему следует сосредоточиться.

«Мои первые действия в качестве временно исполняющего обязанности губернатора и моя предвыборная программа были основаны на предельно конкретных решениях и действиях. Главная цель моей работы — повышение качества жизни людей, развитие Астраханской области. Я как руководитель региона готов сделать для этого все возможное, продвигая интересы области на федеральном и международном уровнях, в переговорах с инвесторами»,— заявил господин Бабушкин. Также он призвал к сотрудничеству различные «конструктивные силы» региона.

Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, что «в современном мире регионы начинают играть все более и более важную роль», и выразил уверенность, что «значение Астраханской области в геополитике России будет только возрастать».

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина врио губернатора Астраханской области 5 июня этого года, тем же приказом он снял врио губернатора Сергея Морозова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. За время предвыборной кампании господин Бабушкин дважды встречался с президентом РФ Владимиром ­Путиным.

В единый день голосования 8 сентября явка на губернаторских выборах в Астраханской области составила 33,49%. Игорь Бабушкин набрал 75,64% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Арефьев — 11,81% голосов, глава астраханского реготделения ЛДПР Тимофей Щербаков — 5,12%, выдвинутый региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Сергей Сычев — 4,82% голосов.

Глава астраханского отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Олег Шеин отмечает, что после вступления в должность перед губернатором стоит задача решения проблем как местного, так и системного характера. «В регионе благоприятная бюджетная ситуация, связанная с ростом нефтегазовых доходов. Они нестабильны, но, скорее всего, будут расти в том числе за счет увеличения объемов добычи в Каспийском море. Для региона могут качественно сработать решения, связанные с федеральными нацпроектами. Игорь Бабушкин обладает достаточной квалификацией, чтобы проекты защищать. В том, что связано с нацпроектами, ремонтом, водоснабжением, картина для региона будет позитивной»,— отмечает господин Шеин. При этом, по его словам, перед новым астраханским губернатором стоят и более сложны вызовы. «Есть системные проблемы: отъезд квалифицированной рабочей силы, выпадающие доходы по линии здравоохранения, малое количество рабочих мест в малом бизнесе и прочее. Самое плохое, что можно сделать в такой ситуации — заявить, что это невозможно решить на местном уровне»,— считает депутат.

Политолог Андрей Серенко считает, что главной задачей господина Бабушкина сейчас является исполнение его предвыборных обещаний: «В ходе кампании он показал возможности лоббирования интересов региона на федеральном уровне. От того, насколько тщательно он будет это делать, зависит его личный рейтинг и уровень доверия к региональной власти в целом. По большому счету, все его обещания были основаны на исполнении региональной стратегии развития региона»,— отмечает господин Серенко. Кроме того, по его мнению, новому губернатору предстоит заняться полной перезагрузкой политической системы региона — разрушением местных коррупционных связей.

Сергей Петунин