НДС попутал

Как стало известно “Ъ-Юг”, бывший начальник ИФНС по Октябрьскому району Ростова Христофор Головатов признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, господин Головатов подписал незаконные решения о возмещении НДС фирмам-однодневкам, что нанесло бюджету более 400 млн руб. ущерба. Осужденный налоговик частично признает вину, но считает, что его действия должны квалифицироваться по статье «Халатность». Защита Христофора Головатова будет обжаловать судебное решение. С приговором не согласна и сторона обвинения, считая его слишком мягким.



Кировский районный суд Ростова осудил бывшего начальника ИФНС по Октябрьскому району Ростова Христофора Головатова. По данным „Ъ-Юг“, приговор был вынесен еще в августе, но до этого момента об этом не было широко известно. Как установил суд, Христофор Головатов, занимая должность начальника ИФНС по Октябрьскому району Ростова, подписал незаконные решения о возмещении налога на добавленную стоимость ООО «Новотрейд» и ООО «Технотрейд». На этом основании на расчетные счета указанных компаний управление Федерального казначейства России по Ростовской области перечислило бюджетные средства, ущерб составил более 400 млн руб.

Господина Головатова признали виновным в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). За эти деяния налоговику грозило до десяти лет тюрьмы. Суд назначил ему три года и три месяца колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года. Приговор не вступил в законную силу. Как сообщил адвокат осужденного налоговика Роман Кржечковский, защита будет его обжаловать. «Моему подзащитному вменяется три эпизода. По первому мы считаем, что нет состава преступления. По двум другим Христофор Головатов признал свою вину, но он настаивает, что там речь идет о халатности, а не о превышении полномочий. Поэтому в апелляционной инстанции мы намерены добиться переквалификации. Прокуратура, в свою очередь, также подала жалобу: по мнению обвинения, приговор слишком мягкий»,— отметил он. В ходе судебного процесса гособвинитель просил приговорить Христофора Головатова к девяти годам лишения свободы.

Как писал “Ъ-Юг”, СУ СКР в Ростове-на-Дону в 2015 году возбудило уголовное дело в отношении Христофора Головатова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция Ростова выплатила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд» — фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. За причастность к выявленным махинациям с НДС сейчас также судят налогового инспектора отдела камеральных проверок УФНС России по Ростовской области Наталью Дигай, юриста Михаила Добрикова (учредитель АО «ЮФ “Мозговой штурм”»), ростовских предпринимателей Христофора Маркуса (учредитель ООО «2000 мелочей») и Валерия Задоркина (собственник ООО «Торговый дом “Росткапитал”»). Госпожа Дигай обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, остальным фигурантам вменяют мошенничество. Следующее судебное заседание по делу Натальи Дигай назначено на 20 сентября.

Кристина Федичкина