Миллионы не взошли

Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Нижегородской области смогут частично компенсировать убытки из-за гибели озимых к декабрю 2019 года. Общий объем потерь составил 308 млн руб. Половину этой суммы они рассчитывают получить от Минсельхоза РФ. Компенсация могла бы быть полной, если бы производители зерна страховали будущий урожай. Однако сельхозпроизводители отказываются это делать, поскольку страховать бизнес в зоне рискованного земледелия дорого, а добиться компенсации сложно. Страховые компании отвечают, что риски при страховании урожая слишком велики, и связываться и аграриями они не хотят.



Глава нижегородского минсельхоза Николай Денисов на заседании комитета по АПК в законодательном собрании сообщил, что аграрии испытывают сложности с получением компенсаций, причитающихся им из федерального бюджета за гибель озимых культур зимой 2018-2019 годов. Он напомнил, что всего в 2019 году погибло 40 тыс. га озимых, из-за чего был объявлен режим ЧС. Убыток сельхозпроизводителей составил 308 млн руб. Региональное министерство направило в Минсельхоз РФ документы по всему объему погибших озимых для выплаты компенсаций производителям за счет средств федерального бюджета. В минсельхозе РФ заявили о готовности выплатить компенсации по 38,5 тыс. га погибших культур из 40 тыс. га. С учетом того, что урожай был не застрахован, производители зерна получат половину от суммы убытка. При этом ни один российский регион этих выплат еще не получил. Если ситуация будет развиваться, как в 2018 году, ждать выплаты нужно не ранее декабря, добавил министр.

Отвечая на вопрос “Ъ-Приволжье” о том, почему аграрии не страхуют урожай, Николай Денисов отметил, что это одна из острых проблем нижегородского АПК. «Страховые компании далеко не всегда выполняют взятые на себя обязательства. Зачастую при наступлении страховых случаев добиться выплаты компенсации сельхозпроизводителям не удается. Они бы с большим удовольствием страховали урожай, но все видят, что даже при наличии соглашения и реальной гибели сельхозкультур выплат не происходит», — посетовал глава нижегородского минсельхоза.

Глава комитета по АПК Игорь Тюрин считает, что еще одна причина, почему предприятия АПК не обращаются к страховщикам, заключается «в элементарном отсутствии необходимых оборотных средств». «Изначально для оформления страховки требуется ощутимая сумма денег, и уже потом, в случае страхового случая и после прохождения длительной процедуры, можно получить компенсацию. На фоне вечной нехватки оборотных средств крестьяне предпочитают эти деньги вкладывать не в страховку, а в обновление парка техники, в зарплату сотрудников. На страховку им просто не хватает», — пояснил господин Тюрин.

Источник в сфере страхования на правах анонимности пояснил, что страховые компании умышленно отказываются от страхования урожаев, используя для этого все возможные способы. «Нижегородская область находится в зоне рискованного земледелия, а значит, риски при страховании урожая местных сельхозпроизводителей очень велики. Большинство страховых компаний просто не хотят брать их на себя», — сообщил собеседник “Ъ-Приволжье”.

Николай Денисов надеется, что ситуацию в Нижегородской области в сфере страхования АПК удастся изменить. Он сообщил “Ъ-Приволжье”, что «предстоит большая работа со страховыми компаниями», но от подробностей воздержался. Он рассказал, что одним из способов минимизации рисков в предстоящем сезоне для предприятий АПК может стать уменьшение объемов посева озимых. «На данный момент озимыми культурами в регионе засеяно 186 тыс. га, планируется засеять 203 тыс. га, что примерно на 17 тыс. га меньше, чем в 2018 году. Поскольку был получен хороший урожай яровых, к сожалению, сельхозпроизводители пока переориентировались на производство именно этого вида культур. Даже несмотря на то, что озимые культуры всегда имеют более высокую урожайность»,— отметил министр.

Андрей Репин