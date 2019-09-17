NBCUniversal анонсировала стриминговый сервис Peacock

Американская медиакомпания NBCUniversal представила стриминговый сервис Peacock, планирующийся к запуску в апреле 2020 года. На нем будет свыше 15 тыс. часов контента, также планируются трансляции соревнований на Олимпийских играх в июле 2020 года в Токио. Цена за подписку не была объявлена. Платформа будет работать как на рекламной модели, так и в формате сервиса по подписке.

На сервисе будут доступны такие телевизионные сериалы, как «Офис», «Парки и зоны отдыха», «Студия 30», «Аббатство Даунтон», «Доктор Хаус», «Субботник вечером в прямом эфире». Также можно будет посмотреть блокбастеры и признанные критиками картины студий Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination, включая «Американский пирог», «Знакомство с Факерами», «Казино», «Назад в будущее», «Эрин Брокович», «Челюсти», «Шрек», «Форсаж».

Евгений Федуненко