Регионы проявили здоровый интерес к телемедицине

Участники рынка телемедицины в Сибири наблюдают рост числа онлайн-консультаций по сравнению с 2018 годом, с начала которого заработал закон о телемедицине. Текущий год для отрасли проходит под знаком консолидации рынка, ухода некоторых игроков и поиска основных направлений развития. По оценкам экспертов, недоверие клиентов к телемедицинским сервисам начинает снижаться, но тормозящим фактором для рынка до сих пор остается отсутствие тщательно проработанной законодательной базы.



В январе 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который позволил проводить удаленную медицинскую диагностику легально. Его принятию предшествовал конфликт между Минздравом РФ и представителями интернет-отрасли из-за будущих норм регулирования. В частности, онлайн-сообщество настаивало на условиях, при которых врачи могли бы не только проводить телемедицинские консультации, но и назначать лечение. Минздрав придерживался противоположной позиции и добивался запрета на лечение по сети. Стороны в то же время сходились во мнении, что телемедицина в первую очередь необходима жителям отдаленных территорий, где нет даже фельдшеров. В итоге закон был принят с подачи официального ведомства.

Рынок телемедицины формировался задолго до принятия нормативов, и на него обратили внимание операторы «большой четверки» и крупнейшие игроки интернет-рынка — «Мегафон», МТС, Сбербанк, «Яндекс» и другие компании, вложившие в развитие стартапов миллионные суммы. Поначалу сервисы предоставляли возможность онлайн-консультаций с терапевтами и педиатрами по более низкой цене, чем в офлайн-клиниках. В течение прошлого года список предлагаемых услуг в условиях быстро растущей конкуренции расширялся. Но, как пояснял СЕО Doc+ Руслан Зайдуллин, предложение на рынке телемедицины уже во втором квартале 2018 года намного превышало спрос, поэтому многие игроки были вынуждены демпинговать и соревноваться в количестве клиник, врачей и их специальностей. На деле оказалось, что медицинские онлайн-сервисы пользуются спросом только в местах с высокой плотностью населения, как в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, ситуация со временем меняется, а пациенты в регионах, в том числе и на территории Сибири, узнают о телемедицине.

Технологии медпомощи

По сравнению с прошлым годом участники рынка наблюдают рост числа онлайн-консультаций как в России, так и в Сибирском федеральном округе в частности, но точные цифры некоторые компании предпочитают не называть. Гендиректор медицинской компании «Доктор рядом» (партнер Сбербанка по телемедицине) Денис Швецов говорит, что число оказанных их врачами онлайн-консультаций в Сибири выросло почти в 4,5 раза. «В 2019 году было оказано 35,5 тыс. консультаций, из них 6,9 тыс. — в Сибири»,— приводит данные руководитель компании. По разным оценкам, доля пациентов из Сибирского федерального округа в общем количестве телемедицинских консультаций в России составляет 18–20%. «Начиная с 2017 года эта доля увеличивается на 2% ежегодно»,— указывает гендиректор сервиса для удаленных медицинских консультаций «Телемед» Максим Шапорин.

Как показывает статистика компании «Доктор рядом», к услугам телемедицины в Сибири чаще всего обращаются люди в возрасте 18–39 лет (58%) и 40–54 года (20,5%). Чаще всего медицинскими онлайн-услугами пользуются женщины (71%). Среди консультаций в этом году в Сибири лидируют обращения к врачам общей практики (65%), акушерам-гинекологам (5%) и неврологам (4%). «Востребована консультация с врачами первичного звена. Среди звонивших лидируют женщины среднего возраста с вопросами, касающимися неврологических заболеваний и проблем с суставами и позвоночником»,— подтверждает представитель «Телемеда».

Глава сервиса «Доктор рядом» отмечает, что увеличение количества онлайн-консультаций произошло в каждом регионе округа «в связи с интересом к телемедицине». При этом существует четкая корреляция между плотностью населения региона и количеством звонков, добавляет глава «Телемеда» Максим Шапорин: чем более густонаселенный регион с высокой долей городского населения, тем чаще обращаются к врачу с помощью телемедицины. Так, среди лидеров оказались Кемеровская и Новосибирская области. «Это связано с большей информированностью городского населения о возможностях телемедицины и развитием digital-технологий. Казалось бы, телемедицинские технологии призваны повысить доступность медицинской помощи именно в отдаленных населенных пунктах, но на практике пока этого не происходит»,— говорит собеседник.

Первый звонок комом

После принятия федерального закона о телемедицине число клиник, проявивших к ней интерес и приступивших к тестированию ее возможностей, выросло. Однако не все нашли для себя подходящее решение. Некоторым участникам рынка пришлось закрыть проекты. Так сделал «Мегафон», который в 2017 году первым из операторов «большой четверки» (вместе с компанией «Телемед хелп») запустил свой проект в области телемедицины. Сервис «Мегафон здоровье», через который заказывали онлайн-консультации и жители Сибири, прекратил работу в феврале этого года. Представитель оператора тогда сообщил, что компания работает над глобальным перезапуском проекта.

Разочаровавшиеся в возможностях телемедицины появляются и среди клиник. В конце 2018 года сервис цифрового менеджмента пациентов Ondoc опросил топ-менеджеров 112 медучреждений Санкт-Петербурга (36%), Москвы (22%), Сибирского федерального округа (10%) и других регионов. Из них 95% составили представители частных клиник. Согласно исследованию, в прошлом году 72% клиник внедрили в своих учреждениях телемедицину, но только 67% заявили о готовности продолжить развивать ее в этом году.

Из опроса Ondoc узнал, что в среднем в медучреждениях 17% врачей проводят телемедицинские консультации и тратят на них 20% от своего рабочего времени. В среднем клиники проводят 170 онлайн-консультаций в месяц, хотя в исследовании участвовали разные по масштабу медучреждения, отличающиеся по объему выручки и количеству филиалов. Причем 55% опрошенных клиник используют телемедицину для сопровождения пациентов, 45% — для массовых консультаций через телемедицинские сервисы, лишь 9% — в рамках страховых полисов. Средняя оценка эффективности телемедицины для бизнеса составила лишь три балла из пяти. Представители клиник ожидали большего спроса на телемедицинские услуги, но для этого нужны были усилия со стороны самих медучреждений в виде маркетинговых кампаний. При этом ни один респондент не ответил, что относится к телемедицине негативно.

Между тем есть участники рынка, которые только начали осваивать сферу телемедицины. Свой сервис «Ростелеком здоровье» (также работает в Сибири) в апреле этого года запустила и одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России «Ростелеком» вместе с разработчиком телемедицинских сервисов «Мобильные медицинские технологии». В проекте компания ориентируется не на количество пользователей, а на поиск эффективной бизнес-модели, говорят в «Ростелекоме». Если за определенное время не будут достигнуты намеченные операционные и финансовые результаты, то работа сервиса будет приостановлена.

Клиникам на вооружение

Участники рынка телемедицины ожидают, что в ближайшие годы сегмент цифровой медицины будет быстро развиваться. Так, аналитики Сбербанка ранее оценивали, что к 2022 году общий рынок услуг e-health составит более 238 млрд руб. Глава Ondoc Александр Константинов полагает, что увеличится число клиник, которые будут предлагать пациентам программы цифрового сопровождения: «Это тренд на патронаж пациентов, а не на разовые консультации, а также на телемедицину в составе удаленного мониторинга показателей пациента. Большое количество клиник уже внедрили для своих пациентов личные кабинеты, чтобы работать по телемедицинскому направлению в связке с электронной медкартой и финансовыми взаиморасчетами». В Ondoc отмечают, что частные медучреждения будут двигаться в направлении накопления опыта и экспертизы в сфере телемедицины: «Уже сейчас они экспериментируют с форматами, пытаются разобраться в том, как именно должна быть предложена услуга, чтобы на нее был спрос и она решала как коммерческие, так и медицинские задачи».

Тормозящим фактором остается отсутствие тщательно проработанной законодательной базы — полные стандарты до сих пор не оформлены, полагают участники рынка. При этом барьеров для развития телемедицины частными клиниками почти нет, говорил ранее гендиректор «Мобильных медицинских технологий» (сервис «Онлайн доктор») Денис Юдчиц: они есть только для госучреждений и самих телемедицинских сервисов. Например, по его словам, спустя год после вступления в силу закона о телемедицине оказалось, что власти так и не разработали нормативный акт, определяющий порядок подключения к единой системе идентификации и аутентификации. Это стало обязательным для компаний, оказывающих платные телемедицинские услуги. С другой стороны, для развития телемедицины при госфинансировании необходимо внести онлайн-консультации в номенклатуру медицинских услуг и определить соответствующие тарифы, отмечал господин Юдчиц, но власти и это решение не приняли.

Пока рынок телемедицины также тормозит невысокий спрос пациентов на разовые первичные консультации, обращает внимание Александр Константинов из Ondoc. «Их причина кроется в недостроенных процессах в клинике: если клиника занимает активную позицию, органично внедряет эту услугу в работу врача и его взаимодействие с пациентом, то та оказывается востребованной и пациенты ею пользуются, когда же эта услуга просто пассивно предложена в клинике, то спрос на нее низкий»,— говорит руководитель сервиса.

В то же время, по оценке главы «Телемеда» Максима Шапорина, недоверие клиентов к телемедицинским сервисам начинает снижаться. «Люди осознают ценность общения с профессиональным врачом на расстоянии, особенно если они живут далеко от крупных населенных пунктов»,— полагает господин Шапорин.

Илья Галагуз