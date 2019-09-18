В Новосибирске 18–20 сентября пройдет одно из крупнейших технологических мероприятий России — VII Международный форум-выставка технологического развития «Технопром». Отрасль сегодня является одной из наиболее быстро развивающихся и перспективных, поэтому в задачи форума входят формирование стратегии научно-технологического развития России и наращивание международного сотрудничества.

Форум «Технопром» — это ежегодное мероприятие, организуемое правительством РФ, властями Новосибирской области, Российской академией наук и Сибирским отделением РАН. В этом году он проводится седьмой раз, организаторы говорят о форуме как об уже сформировавшейся площадке, консолидирующей представителей бизнеса, науки и государственных структур. Главная его цель — определить совместно с участниками стратегические решения развития отрасли и повышения конкурентоспособности российской науки и промышленности.

Светлое инновационное будущее

В этом году повестка технологического форума включает семь тематических блоков, в том числе высокотехнологичное производство, природосберегающие технологии, робототехнику, искусственный интеллект и нейросети, медицинские технологии и биофармацевтику.

Несмотря на то, что остались прежними участники и обсуждаемые ими проблемы, а также не изменился основной вектор дискуссий и обсуждений (тема этого года — «Наука новой эры: технологии трансформации», в прошлом году — «Наука как индустрия»), появились отличия от предыдущих мероприятий. Так, например, если в прошлом году на форуме обсуждались перспективные проекты, то в 2019-м участники говорят о первых итогах их реализации.

К примеру, в августе 2018 года на «Технопроме» был представлен уникальный проект Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», предполагающий создание новых кластеров, объединяющих образование, науку и производство. Присутствующему на выставке президенту России Владимиру Путину тогда заявили, что он готов к реализации. В сентябре 2018 года документация комплекса была направлена в правительство РФ на согласование. 1 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении комплексного плана развития СО РАН». В начале 2019 года в правительстве Новосибирской области объявили о запуске программы. Началось финансирование 74 новых лабораторий в Академгородке. Общая проектная стоимость центра была оценена в 0,5 трлн руб. Среди проектов — ЦКП «СКИФ», ускоритель частиц «Супер С-Тау фабрика» (исследовательский ускорительный комплекс, входит в число «мегасайенс» проектов, получивших поддержку правительства РФ), центр нанотехнологий и центр генетических технологий.

Как рассказал председатель СО РАН академик Валентин Пармон, сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями России об их участии в финансировании инновационных объектов ННЦ. «Подписаны соглашения с „Роснефтью“, „Газпром нефтью“, „Татнефтью“, „Информационными спутниковыми системами“ и другими компаниями»,— заявил он. Всего ННЦ включает более 30 проектов научной и социальной инфраструктуры. Именно об итогах этой работы участники форума поговорят в формате дискуссий.

Также предполагается, что на мероприятии будут подведены первые итоги реализации национальных проектов «Наука», «Здравоохранение», «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство».

По мнению директора по развитию Rebridge Capital Ольги Хрипченко, несмотря на сохраняющийся вектор за шесть лет своего существования форум вырос. «Площадка набирала обороты поступательно и вышла на федеральный уровень лишь в прошлом году. Но это логично и ожидаемо, это даже позитивно. Ведь качественная база нарабатывается опытом, а не насаждается в одну минуту насильственно. Я думаю, что в 2019 году, отмеченном внешнеполитической агрессией и активной реализацией национальных проектов, „Технопром“ важен как никогда прежде»,— уверена эксперт.

Технологии на пользу медицине

Особое внимание в этом году в программе форума уделено медицине, в том числе перспективам развития телемедицины, экспорту медицинских услуг и биофармацевтике, а также ядерным технологиям в здравоохранении.

По прогнозам аналитиков Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», мировой объем рынка ядерной медицины в 2020 году будет составлять $24 млрд (в 2018 году объем мирового рынка ядерной медицины достиг $12 млрд), а в 2030 году — уже $43 млрд. Российский рынок при этом вырастет до $1,2 млрд в 2020-м и достигнет $3,5–4 млрд в 2030 году, указано в программе «Технопрома». «Президент России поставил задачу: на период до 2024 года повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет (сегодня средняя продолжительность жизни составляет 72 года.— „Ъ“). Достижение заявленной продолжительности жизни населения требует серьезного совершенствования онкологической помощи населению посредством повышения ее доступности, широкого внедрения передовых медицинских технологий диагностики и лечения рака, разработки и внедрения в медицинскую практику новых, перспективных методов лечения»,— говорит участник форума и заведующий лабораторией в Институте ядерной физики имени Будкера СО РАН, доктор физико-математических наук Владимир Блинов.

Помимо ядерной медицины участники сессий обсудят государственно-частное партнерство в здравоохранении, проблемы привлечения частного финансирования в инновационные проекты, цифровизацию медицины, генетику и промышленные биотехнологии. Как отмечают организаторы форума, новые технологии развивают медицинскую индустрию, а также позволяют усовершенствовать оказание медпомощи населению. Вместе с тем участники мероприятия могут познакомиться с инновациями в медицинской сфере, часть из которых будет представлена на выставке.

С докладами перед аудиторией выступят ученые СО РАН, представители бизнес-сообщества, здравоохранения, чиновники, разработчики инновационных систем, в том числе аддитивных технологий (3D-печать), скрининг-систем, и представители банков.

С пользой для бизнеса

Площадка «Технопрома» как нельзя лучше подходит для эффективного диалога между представителями науки и образования, высокотехнологичного бизнеса и институтов развития, органов власти и управления, считает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Задачи перед научным сообществом и промышленностью поставлены сложные, но вполне реальные»,— отметил полпред.

«Технопром» — это площадка, важность которой сильно недооценена некоторыми представителями бизнеса, считает Ольга Хрипченко. «Ее значение для страны очень велико, ведь курс на максимальное, стопроцентное импортозамещение, который активно пропагандируется с трибун правительства, невозможен без развития промышленности в России. Научные разработки и инновационные технологии не просто хорошо внедрять на отечественных заводах и предприятиях, а жизненно важно. Наша страна, обложенная кругом санкциями, находится на осадном положении. Поэтому ставить стратегию на массовый импорт — глупо и бесперспективно. „Технопром“ — это площадка, которая помогает стране становиться сильнее за счет грамотного самостоятельного производства»,— уверена эксперт.

По мнению представителей бизнеса, площадка форума помогает развиваться прежде всего МСП. «Это одно из крупнейших российских мероприятий, в рамках которого бизнес может представить свои разработки госзаказчикам, обсудить острые вопросы цифровизации и обменяться опытом с коллегами. „Технопром“ собирает представителей из разных городов и стран, предоставляя компаниям широкие возможности для поиска заказчиков и партнеров. Чем больше новые технологии проникают в нашу жизнь, тем комфортнее и безопаснее она может стать. Создание таких крупных площадок для диалога бизнеса и власти помогает ускорить процесс распространения цифровизации в российских регионах»,— рассказал директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в Сибири Павел Баруткин.

ГК «Цифра» (разрабатывает технологии цифровизации промышленности) после встречи с губернатором Новосибирской области и министром промышленности и торговли на «Иннопроме» в Екатеринбурге получила приглашение к участию в «Технопроме» в 2019 году. Сегодня компания готовит программу сессии, посвященную цифровой промышленности. «Мы считаем, что это важное мероприятие для региона. К тому же „Технопром“ — международный форум, где можно отдельно проговорить инвестиционные возможности области, а также бизнеса и их стремлений выйти на новые для себя рынки сбыта. Особенно это важно для стартапа среды, созданной на базе академической школы Сибири»,— пояснил руководитель направления развития бизнеса ГК Павел Федосов.

Лолита Белова