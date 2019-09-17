Рынок производства и покупки контента в России достиг 100 млрд рублей в год

Объем рынка производства и приобретения контента в России составил около 100 млрд руб. за 2018 год, а его дистрибуции — 434 млрд руб., говорится в исследовании рекламного холдинга Dentsu Aegis Network Russia и PwC. В оценку включены данные по производству, закупке и дистрибуции контента в восьми сегментах: ТВ, OTT (over-the-top, метод предоставления видеоуслуг через интернет), спорт, киберспорт, кинопрокат, музыка, контент для социальных сетей и branded content (видеопроизводство для брендов).

Самым крупным сегментом рынка производства контента по итогам 2018 года стало телевидение — оборот в этой сфере оценивается в 49 млрд руб., он упал за год на 2%. Динамика по другим сегментам не представлена. В июне 2018 года Dentsu Aegis Network оценивал оборот российского рынка контента в 157 млрд руб. в год. Оценки сравнивать некорректно, так как в исследовании по итогам 2018 года была другая методика подсчета, уточняет представитель рекламного холдинга.

Вторым по обороту сегментом производства и приобретения контента стал кинопрокат — 18,9 млрд руб. Объем рынка производства контента для социальных медиа составил 13,6 млрд руб., производства и закупки контента для OTT-сервисов — 10 млрд руб., его дистрибуции — 24 млрд руб. Объем производства и приобретения прав на спортивный контент достиг 3,9 млрд руб. Объем дистрибуции музыкального контента, в который входит выручка от реализации билетов на концерты, доходы от продаж музыки на физических носителях и реализации через различные цифровые модели, составил 39,2 млрд руб.

Валерия Лебедева