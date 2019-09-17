Олег Дерипаска намерен судиться с британским и американскими СМИ

В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск Олега Дерипаски, ответчиками в котором выступают британские Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited, а также американская The Nation Company LLC, сообщается на сайте суда. Иск касается защиты деловой репутации, другие подробности в суде не сообщают, дата первого слушания не назначена.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в прошлом году Олег Дерипаска добился запрета на публикацию сведений о его частной жизни, соответствующее решение вынес Усть-Лабинский суд Краснодарского края. По решению суда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а также интернет-ресурсы «Медиазона» и Znak.com удалили спорные публикации. Сотрудница эскорт-агентства Анастасия Вашукевич и ее знакомый Алексей Кирилов, авторы скандальных текстов, должны выплатить Олегу Дерипаске миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Анна Перова, Краснодар