Мэр Данкова Алексей Левин отправлен в отставку

Решением депутатов Данковского горсовета мэр города Алексей Левин отправлен в отставку. Его обязанности будет исполнять первый заместитель главы Андрей Переверзев.

Отставки мэра города Данков потребовал вступивший в минувшую пятницу губернатор Игорь Артамонов «в связи с выявленными фактами нарушения антикоррупционного законодательства». «Согласно проверке, проведенной региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения, в деятельности главы города Данкова Алексея Левина выявлен факт наличия конфликта интересов, не урегулированного в установленном законом порядке», — сказали в обладминистрации, не конкретизируя, впрочем, о чем именно идет речь.

Ирина Лобанова