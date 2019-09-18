Hublot выпустили часы в честь 90-летия команды Scuderia Ferrari

В этом году Scuderia Ferrari, самая успешная гоночная команда всех времен, отмечает свое 90-летие. В честь круглого юбилея давнего партнера швейцарский часовой бренд Hublot представил специальную серию часов Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary, три версии которых выпущены лимитированным тиражом.

В разработке оформления часов принимал участие Ferrari Design Centre, поэтому во всех трех моделях задействованы материалы, использующиеся в автоспорте. Реализация подобных новаторских идей стала возможной благодаря постоянной работе отдела исследований и разработок Hublot, проходящей под девизом «The Art of Fusion».

Первая версия вдохновлена первыми годами существования команды Scuderia Ferrari. Металлические детали, кожаные кресла салона и ретродизайн приборной доски нашли отражение в сочетании платинового корпуса и перфорированного ремешка. Циферблат с желтыми метками напоминает спидометр машин середины ХХ века. Трехмерный карбон, из которого выполнен корпус второй модели, отражает современный дизайн Scuderia Ferrari с его высокотехнологичными композитными материалами. Ремешок часов сделан из материала Nomex — огнестойкого синтетического волокна, используемого для костюмов гонщиков,— с контрастными красно-черными стежками. Третья модель отличается прозрачным сапфировым корпусом, работа с которым требует особо высокого мастерства.

Индексы каждой из трех версий Hublot Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary выполнены в одном из трех цветов команды Ferrari — желтые у модели из платины, красные у той, что в карбоновом корпусе, и черные у сапфировой. Внутри 45-миллиметрового корпуса всех трех моделей работает хронограф на базе механизма UNICO с функцией flyback и 72-часовым запасом хода. Безель выполнен из керамического карбона, из которого делают тормоза гоночных болидов «Формулы-1».

Каждая модель выпущена тиражом в 90 экземпляров, и также доступны десять комплектов из всех трех моделей одновременно.