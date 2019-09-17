В Ростовской области возбудили дело против координатора «Левого фронта»

В Таганроге Ростовской области выявили и пресекли деятельность экстремистского сообщества «Союз Всемирного Освободительного Движения народное братство «АллатРа» («Союз народов солнца и народов полумесяца»), об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. В отношении руководителя сообщества, регионального координатора политического движения «Левый фронт» Сергея Шурыгина возбуждены уголовные дела.

Как сказано в сообщении, основной целью сообщества была «борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем». Отмечается, что на базе движения создана боевая группа. В отношении руководителя сообщества Сергея Шурыгина, который также является координатором политического движения «Левый фронт» в Ростовской области, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), в отношении остальных участников — по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

Кристина Федичкина