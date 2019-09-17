Власти США ввели постоянный запрет на закупки программ «Лаборатории Касперского» для госорганов

Государственные учреждения США и их подрядчики лишились возможности использовать продукцию «Лаборатории Касперского». Постоянный запрет на закупку программного обеспечения российской компании ввел Управляющий совет по федеральным закупкам США. Соответствующий документ вступил в силу 10 сентября, на него обратила внимание газета «Ведомости».

Запрет распространяется как на госучреждения, так и на их коммерческих подрядчиков, а также поставщиков IT-услуг для государственных органов США. Отменить запрет можно только решением того же административного органа, сказал «Ведомостям» специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил «РИА Новости», что обвинения в адрес компании основаны на домыслах и не содержат никаких доказательств ее вины.

Министерство внутренней безопасности США запретило использовать продукты «Лаборатории Касперского» в федеральных органах власти из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами в сентябре 2017 года. Запрет, начавший действовать 1 октября 2018 года, носил временный характер.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональд Трамп наложил ограничения на "Лабораторию Касперского"».