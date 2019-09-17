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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Директору воронежского ЧОП предъявлено обвинение в налоговых махинациях на 10 млн рублей

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты более 10 млн руб. налогов директором ООО ЧОП «Стражник» Андреем Полосенко (часть 1 ст.199 УК РФ, до 1 года и 3 месяцев лишения свободы). По данным надзорного ведомства, Андрей Полосенко внес заведомо ложные сведения о наличии у ЧОП права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость в документы бухгалтерского учета за второй, третий и четвертый кварталы 2017 года. Обвиняемый признал свою вину и частично возместил ущерб. Кроме того, в защиту интересов государства прокуратурой к Андрею Полосенко предъявлено исковое заявление о взыскании указанной суммы в доход государства.

О том, как осудили бизнесмена Салиха Конакова за мошенничество с налогами, в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежское масло отжали в особом порядке».

Владимир Зоркий


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