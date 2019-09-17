В Новороссийске суд взыскал с предпринимателя неуплаченные налоги на 63 млн. рублей

Бывший директор ООО «Александровское» Петр Копанев должен будет возместить ущерб Российской Федерации на сумму 63 млн руб., сообщила прокуратура Краснодарского края. Суд установил, что топ-менеджер уклонился от уплаты налогов при оформлении экспортных операций с зерном.

По данным прокуратуры, Петр Копанев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). ООО «Александровское» осуществляло деятельность по оптовой торговле зерновыми культурами в режиме экспорта, господин Копанев, подавая налоговые декларации, умышленно включал в отчеты необоснованные выплаты по НДС. Взыскать неуплаченный налог с ООО «Александровское» не представляется возможным, так как в отношении компании завершена процедура банкротства. В этой связи прокуратура обратилась в суд за взысканием ущерба государству лично с экс-топ-менеджера Петра Копанева, суд согласился с позицией прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар