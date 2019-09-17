Вынесен приговор экс-командиру тюменского ОМОНа, искалечившему бойца в спарринге

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему командиру взвода ОМОНа Тюменской области Владимиру Бутру. В 2014 году он провел спарринг с 23-летним Иваном Голинеем. В результате молодой человек получил инвалидность.

Суд признал Владимира Бутру виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также суд запретил Владимиру Бутру занимать должности в органах внутренних дел на два года. Об этом сообщили в суде. Именно такой срок просил гособвинитель.

По версии следствия, 24 ноября 2014 года Владимир Бутр провел спарринг с 23-летним сотрудником вневедомственной охраны Иваном Голинеем, который по собственному желанию перевелся в ОМОН. Во время драки обвиняемый несколько раз ударил молодого человека ногами и руками по голове и телу. После спарринга Ивану стало плохо, его госпитализировали и провели экстренную операцию на головном мозге: он получил черепно-мозговую травму, которая привела к кровоизлиянию в мозг. В результате молодой человек получил инвалидность первой группы. По словам мамы потерпевшего Натальи, они не будут обжаловать приговор, сообщил Znak.com. «Все выгораживали Бутру. Боюсь, что после этого дела и спарринги не прекратятся. Хотя очень хотелось бы, чтобы их не было. Желаю ребятам обходить стороной такие структуры. Как минимум тюменский ОМОН»,— сказала она.

В мае Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по аналогичному уголовному делу. Бывший врио руководителя отдела спецназа УФСИН по региону Геннадий Дудко получил три года условно. По версии следствия, в 2017 году он дал указание подчиненным провести запрещенные спарринги с кандидатами для поступления на службу в УФСИН. Один из кандидатов после боев был доставлен в городскую больницу в состоянии комы, с проломленным черепом и гематомами на лице. Теперь он признан инвалидом I группы.

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