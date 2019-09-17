Подряды по договору

Бывший генеральный директор АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» Камиль Шишканов, обвиняемый в коммерческом подкупе и мошенничестве, и двое его посредников окажутся на скамье подсудимых. Следствие передало уголовное дело по ст. ст. 159, 204, 204.1 УК РФ в Железнодорожный районный суд Самары. Посредниками Камиля Шишканова, по версии следователей, являются совладелец и финансовый директор ООО «СпецСтройВолга» Антон Неклеенко и руководитель ЗАО «Группа компаний „РОСТ“» Семен Чех. По мнению экспертов, всем обвиняемым грозит от семи до 17 лет лишения свободы. Летом начальник управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов» Алексей Сусанов, признанный виновным в аналогичном преступлении, отделался штрафом в размере 1 млн руб.

Бывший генеральный директор дочернего предприятия «Роснефти» — АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» (НГПЗ) Камиль Шишканов и двое его посредников — совладелец и финансовый директор ООО «СпецСтройВолга» Антон Неклеенко и руководитель ЗАО «Группа компаний „РОСТ“» Семен Чех предстанут перед судом. Все, по версии следствия, замешаны в коммерческом подкупе. Камилю Шишканову вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческий подкуп с вымогательством (ч. 3, 8 ст. 204 УК РФ). Антон Неклеенко обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Семену Чеху инкриминируется посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Об уголовных делах стало известно в апреле. Задержание Камиля Шишканова силовики сняли на видео.

Как установили следователи, с 2016 по 2018 год руководитель НГПЗ частями получил от директора ООО «СМП Волга» Дениса Ведьманова через посредников Неклеенко и Чеха деньги в размере более 11 млн руб. за заключение строительного договора на сумму более 98 млн руб. и последующее беспрепятственное подписание документов на перечисление денежных средств за работу. Также в 2016 году господин Шишканов получил от Антона Неклеенко, генерального директора ССВ и субподрядчика в общей сложности 9,5 млн руб. в качестве коммерческого подкупа. Господин Ведьманов в числе обвиняемых, судя по сообщению областного СУ СК РФ, не фигурирует.

• АО «НГПЗ» создано в 1998 году в Самаре и специализируется на переработке попутного нефтяного газа и технологической углеводородной смеси. Головной компанией организации является ПАО «НК „Роснефть“» под руководством Игоря Сечина. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором НГПЗ с мая этого года выступает Сергей Копылов. Господин Шишканов руководил организацией с 2014 года. Выручка предприятия в 2018 году превысила 1, 8 млрд руб., прибыль составила 608 млн руб.

• ООО «СпецСтройВолга» зарегистрировано в 2015 году в пгт Смышляевка Волжского района Самарской области. Владельцами компании являются Антон Неклеенко (50%) и Валериан Подмосков (50%). Директором указан Сергей Добровольский. В 2017 году выручка организации составила 248 млн руб., прибыль — 5 млн руб. Отчетность за более поздний период не опубликована.

• ЗАО «ГК „Рост“» создано в 2007 году в Самаре. Имя собственников в «СПАРК-Интерфакс» не раскрывается. Генеральным директором организации является Семен Чех. В 2017 году выручка «Роста» составила 6 млн руб., прибыль — 66 тыс. руб.

По словам юристов, Камилю Шишканову и Антону Неклеенко грозит 17 лет лишения свободы. Семену Чеху грозит до семи лет. «В качестве дополнительных наказаний может быть назначен штраф в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа и лишение права занимать определенную должность до шести лет»,— поясняет руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская.

Как добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, коммерческий подкуп — частое преступление в компаниях, занятых в сфере газо- и нефтепереработки. «Коррупциогенные факторы в этой отрасли можно назвать достаточно высокими. Но на практике преступления остаются одними из самых труднодоказуемых, поскольку в отличие от классической взятки, способов маскировки действий больше»,— говорит юрист.

В июле этого года за коммерческий подкуп вынесли приговор начальнику управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов» Алексею Сусанову. В феврале он в ходе оперативного эксперимента получил от подрядчика завода 500 тыс. руб. за согласование вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по договору. Топ-менеджер завода получил штраф в размере 1 млн руб.

Сабрина Самедова