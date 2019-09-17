В российских «МиГах» не обошлось без украинского

Как стало известно “Ъ”, бывший гендиректор АО «Российский авиационный торговый дом» (РАТД) Валерий Майков, осужденный за незаконное предпринимательство, обратился в суд с ходатайством о досрочном снятии судимости. Бизнесмен, три года поставлявший самолетостроительной корпорации «МиГ» с Украины оборудование без соответствующей лицензии, считает, что своим поведением доказал исправление.

В Останкинский райсуд Москвы с ходатайством о снятии судимости за незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ) бывший гендиректор РАТД Валерий Майков обратился после того, как отбыл половину из назначенных ему двух лет условно. Как полагает предприниматель, своим поведением он уже доказал исправление и согласно ст. 74 УК РФ (отмена условного осуждения или продление испытательного срока) может претендовать на снисхождение.

Срок же предприниматель получил в 2018 году за то, что в течение трех лет без соответствующей лицензии поставлял с Украины РСК «МиГ» блоки предельных команд (БПК-88 С3К), используемые для передачи данных о работе двигателей истребителей МиГ-29 на их параметрические самописцы.

Соответствующий договор между РАТД и РСК МиГ был заключен в сентябре 2014 года. При этом следует отметить, что на соответствующий контракт претендовали два десятка различных компаний. До этого РСК МиГ закупала блоки напрямую у украинского предприятия «Електронприлад». Однако, как следует из приговора, имеющегося в распоряжении “Ъ”, поставщик прекратил отгрузку товара «в связи со сложившейся политической обстановкой во взаимоотношениях между Россией и Украиной», после чего авиационный концерн стал действовать через посредника — РАТД, одним из учредителей которого, кстати, является сама РСК МиГ.

В общей сложности до августа 2017 года, когда в отношении господина Майкова было возбуждено уголовное дело, он успел заработать на поставках более 186 млн руб. Последний контракт на поставку 12 блоков стоимостью почти 46 млн руб. РАТД заключил с РСК «МиГ» в июле 2017 года.

В суде руководитель РАТД, так и не признавший вины, пытался доказать, что в его действиях не было состава преступления. Сначала господин Майков утверждал, что поставляемые «МиГу» с Украины блоки «являлись техникой двойного назначения» и использовались также в гражданской авиации и у его компании была соответствующая лицензия на торговлю этим оборудованием. Однако свидетели, в частности представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, единодушно заявили, что БПК-88 С3К — «неотъемлемая составная часть военного самолета типа МиГ-29, следовательно, относится к продукции военного назначения и является изделием военной техники».

В ответ на это Валерий Майков выдвинул версию, что имевшаяся у РАТД лицензия «распространяется на военные самолеты и их запчасти, а именно: их разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники». Впрочем, другой свидетель, консультант департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ, пояснил суду, что имевшаяся у АО РАТД лицензия не дает им права на торговлю продукцией военного назначения, поскольку «относится к другому виду деятельности».

В итоге суд признал Валерия Майкова виновным, но ограничился условным наказанием. Попытки опротестовать это решение в апелляционной инстанции успехом не увенчались. Отметим, что там господин Майков требовал отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору. «В материалах дела имеются доказательства моей невиновности, к которым суд отнесся критически»,— заявлял в суде Валерий Майков. К таковым он причислял показания двоих свидетелей, полагавших, что «договор, заключенный между РАТД и РСК «МиГ» в рамках госконтракта, являлся легитимным и позволял осуществлять поставки блоков». К тому же, по его словам, следствие отказалось проводить исследование блоков для МиГ-29 на предмет их двойного назначения. «Если бы эта версия подтвердилась, то уголовное дело подлежало бы прекращению»,— считает Валерий Майков. Адвокат предпринимателя заявил “Ъ”, что его клиент «не хочет вспоминать всю эту историю», поэтому попросил его воздержаться от комментариев. В РСК «МиГ» ситуацию со своим бывшим поставщиком Майковым комментировать также не стали.

Олег Рубникович