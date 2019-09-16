«Ласточки» между Петербургом и Печорами будут курсировать по пятницам

ОАО «РЖД» в связи с высоким спросом на перевозки продлевает маршрут следования скоростного электропоезда «Ласточка» № 813/812 из Санкт-Петербурга до станции Печоры по пятницам. По новому расписанию он будет курсировать с 20 сентября, сообщается на официальном сайте Октябрьской железной дороги.

Напомним, что с 3 августа «Ласточки» Петербург – Псков продлили до станции Печоры по субботам и воскресеньям.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первые «Ласточки» в Псков из Петербурга были запущены в августе 2018 года.