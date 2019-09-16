Франкфуртский автосалон может прекратить свое существование

Будущее Франкфуртского автосалона под вопросом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу Ассоциации германской автомобильной промышленности — VDA, которая и является устроителем салона. Как сообщает газета, Бернхард Маттес отказался пообещать провести автосалон во Франкфурте в следующем году. По его словам, на фоне призывов местных политиков к тому, чтобы Франкфуртский автосалон превратился в некоторый форум, посвященный исключительно зеленому транспорту, нынешний формат мероприятия может оказаться бессмысленным и неактуальным.

«Дело не в количестве (представленных.— “Ъ”) автомобилей. Не в количестве посетителей и квадратных метров. Сначала мы должны договориться о свежем концепте, а потом решать… где это лучше представлять»,— цитирует FT господина Маттеса, который в первый день работы салона объявил о своей предстоящей отставке.

В энынешнем году салон стал мишенью для нападок со стороны разнообразных экологических движений. В день открытия салона (открывала его канцлер Ангела Меркель) на сцену прорвались активисты «Гринписа», а в минувшую субботу отдельные районы Франкфурта буквально встали из-за пеших демонстрантов и велосипедистов, которые призывали к «транспортной революции» и запрету автомобилей на бензиновом двигателе.

О Франкфуртском автосалоне 2019 года — в публикации «Огонька» «В плену предубеждений».

Филипп Ночевка