Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, каким темам будут посвящены «Семь Бадаевских вечеров» на заводе.

Как вы, наверное, знаете, бывший Бадаевский пивоваренный завод, что расположился в начале Кутузовского проспекта на набережной Тараса Шевченко, обречен решениями московского правительства на тотальную реконструкцию. Здесь хотят строить большой жилищно-офисный комплекс. Здания завода, на которых разбросаны закладные даты, 1890, 1907 и так далее, вроде бы оставят. Частично. На время, думаю. Боюсь, что памятник индустриальной архитектуры рубежа XIX-XX веков мы скоро потеряем.

А пока здесь в помещении пространств «Камыши» и «Не для всех» открыта выставка «Со-творение Москвы». Она о том, как наш город строился, разрушался и вновь конструировался в течение веков, начиная с эпохи Ивана III и вплоть до грандиозных лужковских планов переустройства главных площадей. Основу экспозиции составили экспонаты из обширнейшей москвоведческой коллекции собирателя Андрея Кирпичникова. Сообразуясь с фамилией, Андрей собирает клейменые московские кирпичи, 206 из которых он привез на Бадаевский. Слово Кирпичникову: «Известный рассказ у Рэя Брэдбери — “И грянул гром”. Там человек наступил на бабочку, и из-за этого изменилось будущее. Мы ежедневно проходим мимо тысяч таких “бабочек”, на каждом своем шагу делаем что-то, что меняет завтрашний мир. Я хотел этой выставкой показать глубочайшую взаимосвязь, которая существует между сегодняшним днем, вчерашним и завтрашним; показать людям, что в каждой мелочи, в каждом предмете есть кусок истории. А у меня в проекте “Маленькие истории” каждый предмет сопровождается историей, которая не просто описывает его прошлое — я стараюсь показать связь этого предмета с настоящим».

Выставка проходит в течение «Семи Бадаевских вечеров»; каждый посвящен определенной теме. Рассказывали о «планах Москвы», рассуждали о «будущем Москвы». В понедельник, 16 сентября, будем говорить о мистике — о «тенях города», а во вторник, 17-го, о его звуках. Вечер назван «Эхо города». Я буду модератором. Приходите послушать.

А если бы вы только знали, какие там удивительные подвалы, под всем пространством бывшего Трехгорного пивоваренного.