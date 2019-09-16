Пресс-секретарь иркутского губернатора подала в отставку после скандала с аудиозаписью

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении после скандала с аудиозаписью, на которой она якобы негативно отзывается о пострадавших от наводнения жителях города Тулун. «Я приняла это решение, потому что поняла: от меня и от моей семьи не отстанут. Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе»,— написала Ирина Алашкевич на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Ирины Алашкевич, в субботу в ее квартиру обманным путем проникли журналисты РЕН ТВ. Она также попросила прощения у жителей Тулуна и заявила, что ее слова были обращены не к ним. «Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить»,— добавила Ирина Алашкевич, отметив, что речь шла о «ряженых, которые в белых носочках и шляпках пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи». «А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы,— мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали»,— рассказала ушедшая в отставку глава пресс-службы.

Напомним, 15 августа на одном из Youtube-каналов появилась аудиозапись, на которой женщина называет жертв паводка в Тулуне, пришедших на встречу с президентом России Владимиром Путиным, «бичевней». В подписи к ролику утверждалось, что голос женщины принадлежит Ирине Алашкевич. Запись получила общественный резонанс, после этого губернатор Сергей Левченко поручил провести служебное расследование. Позднее стало известно, что эксперты обнаружили в аудиозаписи признаки монтажа. Господин Путин назвал оскорбления в адрес пострадавших неприемлимыми.

Илья Николаев