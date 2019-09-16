TWINO: 72% клиентов сервисов онлайн-кредитования погашают займы с помощью банковских карт

Одним из достоинств компаний альтернативного кредитования является удобство расчетов. Международная финтех-группа TWINO узнала какими способами предпочитают получать и погашать займы пользователи онлайн-сервисов. В исследовании приняли участие более 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 70 лет. Оказалось, что большинство из них предпочитают рассчитываться по займам с помощью банковских карт.

Как расплачиваются клиенты сервисов онлайн-кредитования

Чаще всего клиенты компаний погашают займы с помощью банковских карт. На такой способ погашения приходит 72% от всех займов. Электронные кошельки для погашения займов используют 18% пользователей. Часть клиентов предпочитают переводить деньги с банковского счета (около 3%).

Популярность безналичных способов оплаты не отменяет того, что время от времени комфортно рассчитываться именно наличными средствами. Этим пользуются 7% клиентов.

Каким способом получают займы сервисов онлайн-кредитования

Способов получения займов в компания не меньше: это банковские карты и счета, онлайн-кошельки, выдача наличных. Наиболее комфортно получать средства на банковские карты: 68% клиентов выбрали такой способ получения средств. Средства были отправлены на банковские счета 7% клиентов, а на электронный кошелек около 1%.

Около 24% сделали выбор в пользу получения средств наличными с помощью платежных систем Contact, а также UNISTREAM и Золотая Корона.

Исследование показало, что большинство клиентов сервисов онлайн-кредитования являются держателями банковских карт. При этом они активно используют их для различных финансовых операций. Более половины клиентов предпочитают использовать карты для погашения и получения займов, что делает их самым комфортным инструментом для безналичных расчетов в онлайн-кредитовании.

«Благодаря большому количеству вариантов получения и погашения займов, как с помощью безналичных, так и наличных средств, онлайн-кредитование стало повсеместным и удобным инструментом для любого человека, подходящим на любой случай жизни. Можно с уверенностью говорить о том, что кредитование переходит на принципиально новый уровень обслуживания клиентов «без офиса», ставя на первое место принципы мобильности и удобства», - отметил генеральный директор международной финтех-группы TWINO Ашот Торосян.

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ООО МКК «Макро», ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru