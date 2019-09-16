В Челябинской области объем продаж новых автомобилей снизился на 5%

В Челябинской области объем продаж новых автомобилей за год уменьшился на 5,4%. В августе в регионе было продано 3,5 тыс. машин, годом раньше показатель был 3,7 тыс. единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Челябинская область занимает девятую строчку в рейтинге регионов по продажам новых автомобилей. На первом месте в топ-10 Москва, там в августе было продано 18 тыс. новых машин, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. В Московской области в тот же месяц было реализовано 13 тыс. автомобилей, что на 9,8% превысило продажи за август 2018 года. В Санкт-Петербурге в августе 2019 года было продано 8 тыс. новых машин.