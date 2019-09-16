Четверо детей погибли из-за пожара в пятиэтажке в Красноярске

В Красноярске в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек. Как уточнили “Ъ” в управлении МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. В 3:36 по местному времени пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м. «Возгорание произошло на третьем этаже. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание. На месте происшествия обнаружены погибшие, среди которых есть дети»,— сказали в МЧС.

По данным Следственного комитета России, возбудившего уголовное дело по факту пожара, погибли четверо взрослых и четверо детей. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства гибели людей на пожаре.

Оксана Павлова