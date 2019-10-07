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Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк»

Ушла эпоха

Альбом 1990 г.

Журнал "Огонёк" от , стр. 46

«История не уходит полностью и в никуда. Она остается в запасниках, в старых названиях улиц, с которыми борются новые поколения, в психологии людей, переживших те события»,— писал Александр Награльян. Эта фотография сделана в Троице-Сергиевой лавре, где на задворках монастыря мастер обнаружил склад РОСИЗО с коллекцией советского искусства. Тогда-то, «щелкнув» двух работяг, выносящих голову партийного вождя на носилках, он и задумался об отношениях с историей.



Фотограф Александр Награльян.

Фотограф Александр Награльян.

Фото: Фотоархив журнала "Огонёк"

Для «Огонька» ушедшая эпоха прочно связана с именем Александра Награльяна, четверть века проработавшего в журнале. Он запечатлел самые важные события своего времени, его творцов и героев. На прошлой неделе автора этой уникальной фотолетописи не стало. Но мы будем и дальше смотреть на ушедшую эпоху через объектив его камеры

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