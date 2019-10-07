Всемирный день яйца (11) отмечают по инициативе Международной яичной комиссии. В нашей стране производят более 42 миллиардов яиц в год, а каждый россиянин ежегодно съедает около 277 штук при медицинской норме потребления 270 яиц. Специалисты рекомендуют мыть с мылом перед употреблением не только яйца, но и руки, даже если вы просто прикасались к яйцу — на скорлупе может жить бактерия сальмонелла.

Всемирный день почты (9) проводится в день создания Всемирного почтового союза — 9 октября 1874 года представители 22 стран, в том числе России, подписали соответствующий договор. Сегодня в составе ВПС 192 страны, в них с 9 октября проводится еще и Международная неделя письма. А наши почтальоны профессиональный праздник отмечают два раза в год: еще и во второе воскресенье июля — День российской почты.

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечают во второй четверг октября (10) по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Одна из глобальных кампаний ВОЗ — «Видение 2020: право на зрение» — направлена на ликвидацию к 2020 году всех предотвратимых случаев слепоты во всем мире. Ведь офтальмологи напоминают: около 80% случаев слепоты можно избежать при своевременном лечении.

Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) — 12 октября. Цель этого праздника — расширить знания людей о мигрирующих птицах и путях их передвижения, а также привлечь внимание к необходимости охраны мест их обитания по всему миру. Нa территории России гнездится более 780 видов пернатых. Треть из них и являются перелетными, или, как их еще называют орнитологи, мигрирyющими.

Первый снег на Сергия (8) — значит, зима установится на Михайлов день (21 ноября). Если хорошая погода, то стоять ей еще три недели. На Сергия ветер с севера — к холодной зиме, с юга — к теплой, с запада — к снежной. Тепло обычно возвращается в день преподобного Феофана Милостивого (12): «Преподобный нас своим кафтаном укрывает». Много звезд на Феофана, и светят они ярко — осень будет сухая.