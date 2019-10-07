Физиология

Мозг убегался

После занятий спортом мозг может устать точно так же, как и после интенсивной умственной работы. Таковы результаты исследования, проведенного Национальным институтом спорта и физической культуры Франции. Его специалисты заметили, что в результате чрезмерных тренировок спортсмены иногда оказывались настолько обессилены, что не могли восстановиться. Чтобы понять природу усталости, ученые протестировали несколько десятков спортсменов, часть из которых тренировалась в обычном режиме, а часть — в усиленном. Именно у последних дальнейшая МРТ выявила изменения в зоне коры головного мозга — точно такие же, как и при умственных нагрузках. «Получается, что чрезмерные тренировки могут негативно влиять на психическое состояние, мешать принятию верного решения и приводить к эмоциональному выгоранию»,— говорит руководитель исследования Маттиас Пессильоне.

Технологии

Браслет вместо ЭКГ

Новый метод, позволяющий следить за самочувствием, разработали специалисты из медицинского центра Солт-Лейк-Сити (США) при помощи обычных наручных трекеров-шагомеров. Как правило, пациенты с легочными или сердечно-сосудистыми заболеваниями для мониторинга их состояния используют шестиминутный тест, имитирующий ходьбу. Основываясь на расстоянии, «пройденном» пациентом, врач назначает лечение и делает прогноз. Но такой тест проводится периодически, трекер же позволяет мониторировать состояние пациента еженедельно. Исследование, в ходе которого использовались счетчики шагов и ответы пациентов о проявлении тех или иных симптомов, подтвердило: информация с трекеров вполне достоверна. «Это дает врачу возможность еженедельно контролировать здоровье пациента и следить за его самочувствием»,— говорит автор исследования Деница Благев.

Педиатрия

Депрессивная атмосфера

Плохая экология напрямую связана с обострением психических расстройств у детей, утверждают ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати (США). Они обратили внимание, что при увеличении вредных примесей в воздухе резко увеличивается количество обращений к детским психиатрам. Дальнейший анализ таких обращений и связи их с показателями загрязнения воздуха доказал, что у детей, проживающих в экологически неблагополучных районах, чаще отмечаются различные психические расстройства. Этот вывод подтвердили и КТ, и МРТ, которые выявили в головном мозге повышение концентрации миоинозитола — маркера воспалительной реакции. «Как видим, плохая экология играет роль и в психическом здоровье детей. А вредные выбросы в воздух могут быть причиной и депрессий, и даже суицидальных наклонностей»,— говорит соавтор исследования Кимберли Йолтон.

Эпидемиология

Выстирать микробов

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Стиральная машина может быть источником болезнетворных бактерий, устойчивых к антибиотикам, предупреждают исследователи из Института гигиены и общественного здоровья (Германия). По просьбе врачей из Бонна ученые проанализировали случаи заражения новорожденных пневмонией и обнаружили, что все дело в стирке. В этой больнице использовался экономный режим стирки — при температуре до 60 градусов, при которой микробы не погибают. Часто в таком режиме стирают дома, и это не является проблемой, если только среди домашних нет людей с хроническими инфекциями или незаживающими ранами. Иначе выжившие микробы проникают в ткани и могут вызвать заболевание. «Даже дома следует стирать белье при высоких температурах либо с более сильными дезинфицирующими средствами»,— предупреждает автор работы Мартин Экснер.

Рейтинг

Где жить здорово

Медики не устают напоминать, что здоровый образ жизни — лучшая профилактика самых разных заболеваний. Имеет значение все: и отсутствие вредных привычек типа курения или злоупотребления алкоголем, и постоянная физическая активность, и нормальные условия труда. На основе этих и некоторых других факторов эксперты определили форвардов и аутсайдеров в рейтинге регионов — приверженцев ЗОЖ.

Гематология

Кровь для всех

Искусственную кровь, которую можно использовать для переливания, разработали ученые из Медицинского колледжа национальной обороны (Япония). Она подходит любому человеку и для переливания не требуется определять его группу крови. Состоит эта кровь, как и настоящая, из эритроцитов (переносчики кислорода) и тромбоцитов (отвечают за свертываемость при ранах). В обычных условиях эти компоненты хранятся не дольше месяца. Ученые упаковали каждый компонент в вещество из клеточной мембраны, что увеличило срок хранения до года. А отсутствие антител, которые и определяют группу крови, делает ее универсальной для переливания. «Искусственная кровь позволит спасти жизнь в случаях, когда медицинская помощь затруднительна»,— говорит доктор Манабу Киношита. Например, в маленьких больницах в отдаленных районах, где не всегда есть большие запасы разных групп крови.

Биотехнологии

Больше хорошего холестерина!

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Новый метод борьбы с атеросклерозом, при котором стенки сосудов закупориваются бляшками, предложили ученые из Университета Нью-Йорка. Раньше лечение было направлено на снижение так называемого плохого холестерина (способствует образованию бляшек). Теперь исследователи сосредоточились на «хорошем» холестерине (он поступает из других органов обратно в печень, где расщепляется и выводится из организма). Опыты на мышах показали, что уровень «хорошего» холестерина определяет специфический белок. Если с помощью генной инженерии увеличить количество этого белка, то повысится и уровень хорошего холестерина, который поворачивает вспять процессы атеросклероза. «Так мы снижаем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний»,— резюмирует автор исследования Тесса Барретт.