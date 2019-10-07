Бег со всеми барьерами

Стартовавший в Дохе чемпионат мира по легкой атлетике уже порадовал отечественных болельщиков: Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом, Мария Ласицкене — в прыжках в высоту, а Сергей Шубенков занял 2-е место в беге на 110 метров с барьерами. На этой фотографии, правда, запечатлен забег на 3 тысячи метров с препятствиями у женщин, который нам ничего не принес (его выиграла Беатрис Чепкоеч из Кении), зато здесь хорошо виден накал спортивной борьбы. Вот уж точно: ни шагу назад! На момент сдачи номера в общекомандном зачете чемпионата уже определился лидер — США, а вот России, к сожалению, радоваться победам пришлось неофициально. Дело в том, что наша команда выступает в нейтральном статусе, так как национальная федерация дисквалифицирована (всему виной — допинговый скандал). Ситуация выглядит особенно драматичной на фоне подготовки к Олимпиаде в Токио, куда Россия также может не попасть. Напомним, что буквально на днях стало известно: в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной нашей страной Всемирному антидопинговому агентству (WADA), найдены следы манипуляций. Кто виноват? Спортивный мир, затаив дыхание, ждет ответа на этот вечный вопрос. Ну а страна все равно болеет не за «нейтральных спортсменов», а за россиян