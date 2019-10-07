Кредит с нагрузкой



С 1 октября банки начали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщика. Таким способом ЦБ хочет уменьшить закредитованность россиян. Блогеры откликнулись на новость по-разному

Верной дорогой

Александр Сергеевич : «Да вообще выдача кредита заведомо неплатежеспособному челу, я считаю, неправильно, и как мера ответственности должно действовать правило, что банк лишается заемных денег в таком случае. В конце концов, это их упущение».

Всем простить

Olya D .: «Насували всем кредитов, пьющим и наркоманам мфо насувало, сама видела, а теперь не знают, что делать. А я знаю. Закрыть все мфо и простить всем, они нахапались, им хватит, пусть идут сельское хозяйство поднимать».

Тайный умысел

Степан С .: «Сейчас банки направо и налево раздают кредитные карты. Удобно, здесь не поспоришь. Вроде лежит, есть не просит. Потом проходит год или два, начинают изымать деньги на обслуживание этой карты. А это уже открытый кредит. А человек думает, что никому ничего не должен».

Без крайностей

Игорь Я .: «Не надо из крайности в крайность! Закон ограничивает кредит, если ежемесячно платить по нему более 50 процентов доходов!»

Все индивидуально

Евгений Ющук : «Очень широко трактуется само понятие "доход": зарплата, пенсии, доходы от сезонных работ или сдачи имущества в аренду, если это подтверждается документами. То есть, например, у большинства самозанятых шансов на легальные кредиты не будет по определению, ведь их доходы редко подтверждены документами».

Блоги читала Светлана Сухова

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Цифра

2700 нефтяных месторождений

имеется в России, по данным Роснедр. Это 28,9 млрд тонн. из них рентабельны 67% нефти. Общую стоимость всех извлекаемых запасов нефти Минприроды оценило в 74,5 трлн рублей, что по текущему курсу примерно $1,14 трлн. Однако министерство оценивало стоимость только тех запасов нефти, на которые выдана лицензия на пользование недрами и имеется проектная документация на выполнение работ. То есть даже стоимость разведанных запасов нефти в России выше цифры, которую приводит Минприроды.

Источник: РБК

на 43%

снизилось употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год. Таковы выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это результат введенных в 2003 году комплексных мер по контролю за алкоголем. Среди других успехов: на 40% снизилось зарегистрированное употребление алкоголя, а на 48% — неучтенное, к которому относится употребление алкогольной продукции, произведенной вне госконтроля. При этом снизилось количество смертей, связанных с алкоголем.

Источник:«Российская газета»

Не позже 2-х часов ночи

нужно ложиться спать студенту, чтобы не понизилась успеваемость, выяснили в Массачусетском технологическом институте. Был проведен эксперимент с участием студентов. Когда студенты ложились спать раньше двух часов ночи и спали семь часов, это не оказывало негативного влияния на их оценки. Но когда они регулярно ложились позднее двух часов ночи, их успеваемость начинала падать, даже несмотря на нормальную общую продолжительность сна. В целом чем крепче, дольше и качественнее студенты спали, тем больше баллов они получали на экзаменах. Притом оказалось, что не достаточно выспаться накануне экзамена. Нужно нормально спать в течение всего учебного года.

Источник: «Новости mail.ru»

Настроение

Привет бабуле!

У 75% респондентов есть пожилые родственники, живущие отдельно от них. При этом количество тех, кто считает, что старикам нужна их помощь, и тех, кто полагает, что у пожилых родственников все в порядке, примерно равно — 43% против 41%. Регулярно деньгами помогают 18% опрошенных, время от времени это делают 30%, причем чаще всего гуманные наклонности обнаруживают жители городов-миллионников и больших городов. Это и объяснимо — там доходы у людей больше, помогать легче. При этом 75% респондентов недовольны государством — оно должно уделять больше внимания пожилым! Кто бы спорил, если бы не грустная статистика — если старики живут в другом городе, то 25% респондентов предпочтут забыть об их существовании, а 34% посещают реже одного раза в год.

Источник: ВЦИОМ