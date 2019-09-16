Россияне обустроились в сети

Несмотря на низкую позицию в «Индексе лучшей жизни» ОЭСР — 33-ю из 40 стран в 2017 году — по «цифровому благополучию» Россия соответствует среднему уровню развитых стран и даже опережает их по отдельным индикаторам, посчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Исследователи использовали адаптированную методологию ОЭСР, чтобы проследить, как внедрение «цифры» отражается на 20 ключевых индикаторах, определяющих качество жизни (15 новых возможностей и пять рисков). Высокие показатели страна продемонстрировала по использованию интернета (83,9% россиян используют его хотя бы раз в год — при 83,5% в странах ОЭСР) и доступу к ИКТ (76,6% против 78,1%), а также по обеспеченности школ цифровыми ресурсами (79,1% против 63,3%). Впереди РФ оказалась и по таким индикаторам, как участие в соцсетях (62,9% против 60,4%), использование госуслуг (54,5% против 45,6%), онлайн-запись на прием к врачу (36% против 14,6%), потребление и продажи онлайн (34,7% против 27,3% и 24,9% против 14,7% соответственно). Заметное отставание обнаружилось по степени разнообразия использования интернета (количеству интернет-активностей, которые используют более 50% населения 15–74 лет) — 11,1% против 46,6% в странах ОЭСР. Кроме того, россияне испытывают больше проблем с онлайн-доступностью информации о здоровье (28,7% против 46,3%), и выражением гражданской позиции онлайн (1,5% против 11,7%), а также реже учатся с помощью интернета (2,5% против 11%) или ищут работу (6,3% против 16,2%). Занятость в ИКТ оказалась примерно одинаковой в РФ (3,5%) и ОЭСР (3,4%).

Наиболее серьезным риском для РФ стало неравенство в использовании интернета (разница между объемом интернет-активностей, используемых самой активной четвертью населения, и тем, что использует более половины граждан) — 88,9% против 43,3% в ОЭСР. Следом идут нехватка цифровых навыков у учителей (25% против 19,9%) и уровень киберпреступности (23,4% против 19,9%). Незначительны оказались риски нехватки навыков для пользования цифровыми госуслугами (3,1% против 2,1%) и кибербуллинга по отношению к детям (всего 0,6% против 9%).

Надежда Краснушкина