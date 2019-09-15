Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу). Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что спортсмен находился в федеральном розыске, обвинение ему было предъявлено заочно.

«Он обвиняется в совершении мошенничества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время Мусатов задержан, в понедельник будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения»,— рассказал собеседник агентства. Рассматривать вопрос о мере пресечения будет Кузьминский суд Москвы.

По данным следствия, спортсмен совершил преступление в начале прошлого года. Господин Мусатов встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с биткоинами и инвестициями. «Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма была эквивалентна 45,3 млн руб.— “Ъ”), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки»,— сказано в материалах дела.

Адвокат господина Мусастова Александр Карабанов сообщил, что свою вину в инкриминируемом преступлении хоккеист не признает. «Тут налицо гражданско-правовые отношения»,— сказал господин Карабанов.

В 2018 году о том, что господин Мусатов подозревается в краже, сообщил «Московский Комсомолец». По данным издания, в начале прошлого года хоккеист договорился с директором фирмы по разработке программного обеспечения продать 103 биткоина за 45 млн 320 тыс. руб. Неназванный в материале «МК» бизнесмен привез деньги наличными в офис господина Мусатова, передал их помощнику хоккеиста, но биткоины так и не получил, после чего обратился в правоохранительные органы.

Игорь Мусатов в течение нескольких сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Спартак» (Москва), «Атлант» (Мытищи), «Салават Юлаев» (Уфа), «Локомотив» (Ярославль), «Авангард» (Омск), «Витязь» (Подольск) и «Слован» (Братислава). В 2007 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.