УФАС вновь добивается дисквалификации Ильи Денисова

В арбитражный суд Пермского края в минувшую пятницу поступило заявление управления ФАС по Пермскому краю о привлечении к административной ответственности бывшего начальника департамента дорог и транспорта Перми Ильи Денисова.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» глава ведомства Александр Плаксин, управление вновь требует дисквалифицировать чиновника. Основания дисквалифицировать чиновника у ФАС появилось, после того как департамент дорог и транспорта не смог оспорить в апелляционной инстанции арбитражного суда решение антимонопольщиков по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготников.

Минимальный срок назначения чиновника - дисквалификация на 6 месяцев. В случае, если ФАС выиграет дело, то господин Денисов, ныне занимающий должность замглавы Индустриального района, продолжать муниципальную службу не сможет. Илья Денисов от каких-либо комментариев отказался.

Напомним, Илья Денисов возглавлял департамент дорог и транспорта до ноября 2017 года. Пермское УФАС дважды выступало с инициативой дисквалифицировать чиновника. Антимонопольщики выяснили, что перевозчики, использовавшие систему учета проезда держателей льготных проездных, отличную от системы оператора (МКУ «Гортранс»), но аналогичную по принципу работы, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку льготников. Антимонопольный орган предупредил департамент дорог и транспорта Перми о необходимости прекращения таких действий, но чиновники не согласились с позицией УФАС и не исполнили требований предупреждения. Поводом для второго предупреждения о возможной дисквалификации стало нарушение, допущенное подразделением мэрии при отборе перевозчиков для работы на маршрутных такси.

В октябре 2017 года УФАС обратилось в краевой арбитраж с иском о дисквалификации. В ноябре Илья Денисов покинул пост руководителя департамента по собственному желанию. Затем он больше года работал директором СДЮСШОР «Орленок». На этом посту его и застало решение арбитражного суда о дисквалификации . Он покинул должность и после отбытия срока дисквалификации вновь был назначен этим летом на должность замглавы района.