Петербург перейдет на трехлетний цикл строительства соцобъектов

Петербургу необходимо перейти к единому трехлетнему циклу проектирования и строительства социальных объектов. Об этом заявил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов во время объезда Приморского района города.

По его словам, допускать ситуацию затягивания строительства соцобъектов нельзя. Объект не построен, а «мы теряем и деньги, и время»,– добавил он.

Кроме того, в ходе объезда Приморского района Александр Беглов, осмотрев новую площадку для выгула собак на Ситцевой улице, поручил распространить опыт по приспособлению пустующих территорий для создания таких площадок в других районах города.