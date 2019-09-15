Умер академик Виктор Ивантер

Российский ученый-экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер умер на 84 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАН. Он считается основателем отечественной школы макрофинансового прогнозирования.

Виктор Ивантер окончил Московский государственный экономический институт. Ученый специализировался на актуальных направлениях экономики. В 1997 году он возглавил Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, а в 2018 году стал его научным руководителем.

Ученый написал большое количество научных работ и статей. Последние опубликованные сборники и монографии Виктора Ивантера — «Макроэкономическая ситуация в России 2018: анализ и краткосрочный прогноз» (2019), «Cтруктурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России» (2017), «Использование метода межотраслевого баланса для научного обоснования стратегического развития железнодорожной системы России» (2016).