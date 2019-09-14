Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря. По его словам, это «абсолютно реально».

«Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, а чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Гончарук также высказался об отношениях Украины с Россией. По его словам, Киеву нужно будет научиться взаимодействовать с Москвой. «Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия — это наш самый большой сосед, и просто нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной дальше» (цитата по УНН).

Александр Гончарук был назначен Верховной радой премьер-министром Украины 29 августа. Его кандидатуру на этот пост предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Первое заседание нового правительства состоялось 2 сентября. На нем было заявлено, что с 2021 года ВВП Украины будет расти в среднем на 7%. Премьер Александр Гончарук уточнил, что это произойдет, в частности, за счет иностранных инвестиций и либерализации экономики.

Подробнее о планах правительства — в материале “Ъ” «Украинской экономике поручено расти».