«Биеннале — часть образа Франции, образа Парижа»

Матиас Ари Жан, председатель Национального синдиката антикваров (SNA), организатор La Biennale Paris, ответил на вопросы журналистов.

— Что нового в биеннале 2019 года?

— Мы установили партнерство с Бахрейном и очень довольны их выставкой и стендом в 400 квадратных метров, который выстроила много работающая для биеннале Натали Криньер. Ответственным за сценографию всего зала в этот раз был Венсан Дарре, украсивший вход двумя панно и инсталляциями. Мы рады, что на выставку пришли аукционисты Drouot — этой старейшей французской организации, занимающейся продажей искусства. Важно и то, что мы предложили молодым галереям, тем, которые существуют не более десяти лет, особые условия и возможность показать себя в Гран-Пале. Я уверен, что они станут такими же важными участниками рынка, как традиционные галереи с большой историей.

— Как происходит отбор произведений, могут ли покупатели быть в них уверены?

— Наш комитет по отбору абсолютно независим, нет прежней ситуации, когда экспертами выступали те же участники биеннале, что могло порождать подозрения в конфликте интересов. Все 4000 объектов, которые будут выставлены на стендах, прошли строгую и профессиональную экспертизу. Кроме того, нашим партнером стало агентство Art Loss Register, которое проверяет вещи и удостоверяет, что они не находятся в списках украденных или утраченных при подозрительных обстоятельствах.

— Вернутся ли на биеннале большие ювелирные дома с Вандомской площади, которые покинули ее несколько лет назад? Не было ли решение усложнить их участие, принятое тогдашним руководством SNA, непродуманным и губительным для биеннале?

— Я всегда был сторонником возвращения ювелирных домов на биеннале. Мы ведем переговоры и сохраняем с ними добрые отношения, но ситуация изменилась. Cartier устраивают собственные презентации, Van Cleef & Arpels — свои. Раньше биеннале была для всех местом встречи, теперь марки живут своей жизнью и не так-то легко предложить им отмотать время назад. Но я надеюсь, что однажды нам удастся снова объединить и старое искусство, и современных ювелиров, потому что и то и другое, как и биеннале,— часть образа Франции, образа Парижа.