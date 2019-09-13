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На улице Комунны на электроподстанции произошло возгорание

На электроподстанции в Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание. Ему предшествовал хлопок.

Как сообщают очевидцы в одной из соцсетей, подстанция расположена на улице Коммуны, 7. Электричество в некоторых домах Красногвардейского района пропало. К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС.

В «Ленэнерго» факт ЧП на подстанции «Восточная-коммунальная» подтвердили. В настоящее создан штаб для выяснения причин происшествия. Организуются резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. В район направлены дизель-генераторные установки.

По данным МЧС по городу, пожару присвоен номер 1бис.

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