На улице Комунны на электроподстанции произошло возгорание

На электроподстанции в Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание. Ему предшествовал хлопок.

Как сообщают очевидцы в одной из соцсетей, подстанция расположена на улице Коммуны, 7. Электричество в некоторых домах Красногвардейского района пропало. К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС.

В «Ленэнерго» факт ЧП на подстанции «Восточная-коммунальная» подтвердили. В настоящее создан штаб для выяснения причин происшествия. Организуются резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. В район направлены дизель-генераторные установки.

По данным МЧС по городу, пожару присвоен номер 1бис.