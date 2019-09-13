На улице Комунны на электроподстанции произошло возгорание

14 сентября, суббота
На электроподстанции в Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание. Ему предшествовал хлопок.
Как сообщают очевидцы в одной из соцсетей, подстанция расположена на улице Коммуны, 7. Электричество в некоторых домах Красногвардейского района пропало. К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС.
В «Ленэнерго» факт ЧП на подстанции «Восточная-коммунальная» подтвердили. В настоящее создан штаб для выяснения причин происшествия. Организуются резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. В район направлены дизель-генераторные установки.
По данным МЧС по городу, пожару присвоен номер 1бис.