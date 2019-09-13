Очаково-Матвеевское накрывает дым

Очаково-Матвеевское утонуло в едком дыму. Облако накрывает не только ближайшие районы, но временами и Кутузовский проспект, и Рублево-Успенское шоссе. Местные жители жалуются на промзону, где по ночам сжигают мусор. Кто это делает? Насколько опасна ситуация? Разбирался Иван Корякин.

Очаково-Матвеевское почти наполовину состоит из промзоны — там и пиво знаменитое варят, и шланги резиновые делают, и алюминиевые конструкции. Огромное серое пятно на карте города не могло не волновать жителей запада Москвы и раньше, но последние три недели в районе стало невыносимо, говорит Александра, которая живет на Веерной улице: «В семь вечера уже закрываем окна, потому что именно в это время мониторы фиксируют первое превышение по ПДК отравляющих веществ. Появляется першение в горле. Это не вирус, это не простуда, это не болит горло, это именно раздраженная слизистая».

В группе «Дикий запад Москвы» ежедневно публикуют скриншоты из приложений для мониторинга экологической обстановки. На них промзона — багровое пятно, — в радиусе как минимум 100 км нет ничего подобного. Это замеры вторника-среды, когда в Очаково-Матвеевском был установлен экологический антирекорд. Окна закрывали даже на Юго-Западной, говорит местный житель Дмитрий: «Было такое ощущение, как будто это была какая-то химическая атака.

Настолько был запах сильный, что невозможно было с открытыми окнами спать. Слезятся глаза, першит в горле. У нас маленький ребенок»

Причина где-то в глубине промзоны. Туда каждый вечер стягиваются машины с отходами, после чего в небо поднимаются столбы дыма. И горит в промзоне по ночам, говорит москвичка Мария: «Начинают, наверное, в 10-12, когда как.

Плавят алюминий из старых пластиковых рам оконных. Вонь страшная.

Раз в три дня чернеют окна. Такое ощущение, что у нас тут филиал Магнитогорска».

Облако грязного воздуха на днях накрывало даже Кутузовский проспект и Рублево-Успенское шоссе — куда ветер подует. Погода усугубляет ситуацию: когда она жаркая и сухая, вредных веществ больше, говорит председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов: «Ввиду того, что у нас конец прошлой недели, начало этой недели ознаменовались длительными неблагоприятными метеорологическими условиями.

Когда происходит в атмосфере накопление вредных веществ, датчики начали показывать превышение.

Было десятикратное превышение по оксиду азота, а значит, объекты надо срочно проверить и все, что возможно, позакрывать».

Но власти пока только берут пробы. В районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха и выезжает передвижная лаборатория по жалобам жителей, сообщили “Ъ FM” в департаменте природопользования. Но замеры, как правило, делают днем, а промзона горит в ночное время, говорит муниципальный депутат района Тропарево-Никулино Евгения Гершберг: «Как правило, приходит такой ответ: “мы выехали на место, ничего не увидели”, или “мы выехали на место, там огороженная территория, проход затруднен”, или “пришли, там просто какие-то кучи были, но ничего не зафиксировали”. А когда приезжают фиксировать, что там в воздухе, то ничего не находят».

Хотя в мэрии признают, что «превышения фиксируются в ночные часы». Но нарушителей, видимо, власти пока не нашли — «на территории промзоны много предприятий, которые могут быть источниками выбросов», — отметили в департаменте природопользования. И это правда, потому что там целый город в городе, где распиливают автомобили, продают беляши и живут мигранты. Но на днях там горело так, что облако, судя по замерам, накрыло Ново-Огарево. Возможно, это сработает.

У мэрии есть планы на очаковскую промзону — ее планируют благоустроить и построить там, в частности, мусоросортировочный комплекс. Также там планируют возвести киностудию.