Банк «Траст» продал здание гипермаркета «Мегаматрица»

Как стало известно "Ъ-Уфа", банк «Траст», у которого в залоге находилось здание гипермаркета «Матрица» на проспекте Юлаева в Уфе, продал его новому инвестору. В июне, как следует из данных Единого государственного реестра недвижимости, право собственности на здание общей площадью 5,2 тыс. кв. м и право аренды земельного участка под ним площадью 7,3 тыс. кв. м перешло к уфимским ООО «Союз» (принадлежит Олегу Засыпкину) и ТК «Приуралье» Татьяны Вяткиной и Лилии Уразмановой.

К банку «Траст» здание «Мегаматрицы» перешло от «Бинбанка», где кредитовался владелец этой розничной сети (ООО «Универсал-трейдинг») Тимур Гизатуллин.

В декабре прошлого года «Траст» выставлял «Мегаматрицу» на торги за 250 млн руб.

Подробнее о планах нового владельца объекта читайте в ближайшем номере "Ъ-Уфа".

Как уфимский ритейлер «Матрица» уходил с рынка, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «"Матрица" сдалась X5».

Булат Баширов