Алекс Малиновский — главный голос отечественной криптоиндустрии

Мир стремительно меняется. Новые технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни. То, что еще совсем недавно считалось невозможным, стало обыденным. Человек со смартфоном стал новой сущностью, ведь телефон теперь — это не просто средство связи, это и банковская карта, и средство оплаты, и проездной и инструмент ведения бизнеса. Сегодня, многие задачи компаний сократить количество бумажной работы и число посредников успешно решаются с помощью передовых технологий. Новым витком технологического прогресса является технология распределенного регистра данных — блокчейн.



Использование и внедрение технологии блокчейн дает ряд значимых преимуществ: Высокая степень безопасности и надежность хранения данных, сокращение транзакционных издержек, высокая скорость операций, а так же отсутствие посредников, что полностью исключает риски мошенничества и человеческий фактор.

Блокчейн дает нам возможность шагнуть на следующую ступень технологического развития и открывает дверь в мир искусственного интеллекта. Неоспоримым доказательтвом тому является повсеместное внедрение технологии распределенного регистра по всему миру в самые разнообразные сферы: от логистики и алмазной промышлености до выборов и обеспечения безопасности граждан.

О том, что такое технология блокчейн и как передовые технологии будущего способны изменить нашу жизнь, расскажет наш собеседник — популярный певец, успешный бизнесмен, криптоинвестор и основатель инновационного международного блокчейн-проекта CROWDWIZ, Алекс Малиновский.

— Алекс, вы популярный певец и творческая личность. Как так случилось, что вы попали в сферу IT-технологий, и на сегодняшний день успешно развиваете IT-проект? Какие события послужили причиной такой радикальной смены деятельности?

— Пожалуй это самый популярный вопрос, который я получаю от своих знакомых и коллег по цеху. Но стремительное развитие технологии блокчейн, как и вообще всей it-индустрии тяжело не заметить, и стоять спокойно в стороне, наблюдая грядущие и неизбежные перемены современной жизни общества, я просто не смог. Мне всегда было очень интересна сфера новых технологий, пристально наблюдал за динамикой перемен, но всему свое время. И мое время пришло, когда вокруг меня собралась достойная команда единомышленников, заряженная такой же энергией, идеей и философией.

Динамичное развитие блокчейн технологии обусловлено, прежде всего, растущим запросом со стороны стремительного, эволюционного развития современного общества и бизнеса.

Вот вам яркий пример, я музыкальный исполнитель и часто сталкиваюсь с проблемой защиты авторских прав и понимаю, насколько остро стоит эта проблема в Интернете. А сохранение музыкального произведения в публичном децентрализованном реестре (в блокчейне) как нельзя лучше подходит для фиксации фактов авторства песен. Столкнувшись с этим явлением в музыкальной индустрии, я посмотрел на проблему шире и осознал, что многие назревшие проблемы и боли человечества могут быть успешно решены с помощью технологии блокчейн. Тотальное и более обширное осмысление этого факта и привели меня в сферу IT-технологий.

— Сколько времени вам понадобилось для освоения новой сферы деятельности?

— На самом деле немного, ведь когда человек чем-то по-настоящему увлечен, для него нет ничего невозможного. Большое количество информационных ресурсов, международные форумы и конференции — при желании изучить it-сферу под силу каждому, наши возможности формируются желанием и страстью.

— Как вы считаете, каковы перспективы развития технологии блокчейн?

— Блокчейн — гениальное изобретение. Поддерживая идею распространения, но не копирования цифровой информации, блокчейн заложил основу совершенно нового типа Интернета. Изначально блокчейн разрабатывался как технология, лежащая в основе криптовалют, таких как биткоин. Это как огромная, глобально распределенная «книга», работающая на миллионах устройств и способная хранить важные данные. Деньги, акции, ценные бумаги, права на имущество, сделки, контракты и практически все другие виды активов могут быть перенесены и сохранены в надежной системе, где данные безопасно распределены между различными звеньями цепи. Доверие к такой системе и информации, содержащейся в ней, устанавливается не влиятельными посредниками, такими как банки и правительства, а совершенно иначе — за счет сетевого консенсуса, криптографии, сотрудничества и умного кода.

Эта технология обладает безграничными возможностями для развития нашего будущего. Поэтому, что касается перспектив ее развития — они огромные. Технология применима как для народного пользования, так и для бизнеса, политики и тд.

— Готово ли общество к таким переменам? Ведь это настоящая технологическая революция!

— Вы знаете, общество никогда не будет готово к переменам, и не стоит ждать скорого принятия им новых технологий. Общество всегда отвергает что-то новое и неизвестное, и это нормально — этот код самосохранения заложен самой природой на генном уровне.

Мне очень нравится наглядный пример с банковскими картами: еще несколько лет назад они были только у тех, кто не мог носить все свое состояние в кошельке, это была прерогатива избранных. Но прошло 15-20 лет и сейчас все, от пенсионеров до студентов, пользуются банковскими картами с возможностью бесконтактной оплаты, и это удобно. Хотя уже и карты исчезают, оплачиваем все телефонами.

Также и с новыми технологиями: их нужно постепенно внедрять, без оглядки на чье-то мнение, а те, кто не успел или по каким-то причинам проспал момент, останутся в числе догоняющих. Вполне оценимую пользу применения технологии распределённого регистра уже успели ощутить на себе крупнейшие транснациональные корпорации, сэкономив десятки и сотни миллионов долларов в результате ее внедрения. А кто-то продолжает с недоверием озираться по сторонам, теряя прибыль.

— Когда, по вашему мнению, общество начнет адекватно воспринимать цифровые деньги, ведь для многих это по-прежнему что-то из области фантастики.

— Этот момент столь же неотвратим, как эволюция, и он рано и поздно настанет. И здесь важную роль будут играть слаженные уверенные действия хэдлайнеров криптоиндустрии и крупного бизнеса, а за ними постепенно подтянутся и все остальные. Прогресс — явление, не зависящее от общественного мнения, и он неизбежен, сколько от него не прячься.

— Мировой опыт внедрения технологии блокчейн уже решил многие глобальные проблемы отдельных государств и корпораций. Что касается России — каковы ваши прогнозы относительно популяризации и внедрения технологии?

— Здесь необходимо отметить, что в начале июня ГК «Ростехнологии» приняла дорожную карту по направлению развития технологии блокчейн в Российской Федерации, где описаны тенденции и драйверы её развития, перечень мероприятий по вовлечению бизнеса и государственного управления, меры по преодолению барьеров, международной кооперации и созданию благоприятного инвестиционрого климата. Это означает, что внедрению технологии блокчейн на государственном уровне уже положено начало, в остальном же это вопрос времени.

— Алекс, вы основали свой IT-проект на блокчейне. В чем его суть, его основная идея?

— Основная идея в том, что это блокчейн-пространство, где каждый определяет свои возможности и кем он хочет стать. Такая территория свободы. Производительная блокченй-платформа с обширным функционалом для бизнеса и народного пользования. Экономика совместного участия, а так же передовые разработки и алгоритмы, реализованные в данном проекте, открывают уникальные возможности для пользователей платформы. Например, непосредственно только сами пользователи, через внедренную систему голосования решают все вопросы жизнедеятельности платформы, это своего рода живой саморегулируемый организм. Осознание людьми того, что они сами создают свою реальность, придумывают и внедряют правила, в короткие сроки сделало платформу безумно популярной, как среди обычных пользователей, так и для бизнеса.

Для народного пользования блокчейн-платформа интересна, прежде всего, возможностью зарабатывать с помощью новых технологий, ведь в обыденном понимании между технологиями и обычными людьми — непреодолимая пропасть, и мы на своем примере продемонстрировали, что это миф. Пользователем платформы может стать абсолютно любой человек независимо от пола, возраста, социального статуса, наличия гражданства и прочих обстоятельств, причем для этого даже не нужен компьютер — достаточно иметь телефон. Платформа способна воплотить абсолютно любую идею и монетизировать её, а также интегрировать любой бизнес. На сегодняшний день, с помощью нашей технологии мы успешно автоматизировали весь документооборот и бизнес-процессы Жилищно Накопительного Кооператива — что обеспечивает обеспечивает более высокую эффективность труда и конкурентоспособность.

— Как вы оцениваете перспективы развития проекта и технологии блокчейн в целом?

— Будущее за технологией блокчейн, и этот факт неоспорим. Это явление похоже на то, как 20 лет назад в нашей стране появился Интернет. Точно такой же эффект ожидается и от внедрения технологии распределенного регистра. Технологию ждет прекрасное будущее, ведь мы находимся у самых истоков следующей ступени эволюционного развития общества, государства и личности, мира новых возможностей, подлинной свободы и новой экономической и общественно-политической формации.

— Алекс, спасибо вам за эксклюзивное интервью нашему изданию, и напоследок дайте, пожалуйста, полезный совет нашим читателям.

— Раздавать советы дело неблагодарное, но раз вы настаиваете… Хочу посоветовать читателям быть в потоке происходящих глобальных технологических изменений, не прятаться от них и не делать вид, будто ничего не происходит. И не просто быть их сторонним наблюдателем, но и активным участником, ведь от степени вовлеченности зависит и величина дохода и темпы нашего общего развития. Ведь все мы важные части одной общей цепи и только от нас, зависит наше будущее.