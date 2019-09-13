Новый проект ликвидации Шуваловской промзоны передали для прохождения госэкспертизы

Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова провела выездное совещание по поводу рекультивации свалки на территории Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде с участием мэра города Владимира Панова и главы департамента Росприроднадзора по ПФО Олега Кучина 12 сентября. В ходе встречи стало известно, что новый проект по рекультивации территории поступил в Росприроднадзор, замечания и уточнения к нему уже подготовлены. После их устранения подрядчиком прохождение государственной экологической экспертизы ожидается в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, новый проект разрабатывал проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой» за 7,28 млн руб. В 2018 году этот же подрядчик уже представлял проект для ликвидации промзоны, но к нему появились существенные замечания. «Предыдущий проект, согласно которому весь мусор с территории Шуваловской свалки планировалось просто перевезти на полигон твердых коммунальных отходов, не прошел экспертизу. Новый проект кардинально иной, в нем заложен принцип сепарации свалочных масс, максимального выделения фракций, подлежащих переработке и утилизации. В результате на полигон должен пойти минимальный объем отходов»,– сообщил глава департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручин.

Мэр Владимир Панов добавил, что в 2020 году Нижний Новгород получит 229,9 млн руб. из федеральных средств на ликвидацию объекта. Еще около 80 млн руб. планируется получить из областного бюджета. Общая стоимость ликвидации свалки может составить 1,5 млрд руб. Светлана Радионова рекомендовала муниципальным властям усилить контроль над территорией и не допускать новых случаев завоза отходов и возгорания мусора. Росприроднадзор возьмет на особый контроль ход ликвидации свалки.

Площадь свалки на территории Шуваловской промзоны за кладбищем «Красная Этна» составляет 17,95 га. Ее официально закрыли в 1983 году. Объем накопленных отходов превышает 1 млн т. Высота слоя отходов достигает от пяти до 13 м.

Анастасия Еремина