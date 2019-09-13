В Краснодарском крае очистили от самостроев прибрежную зону реки Протоки

В Калининском районе Краснодарского края снесли несколько самовольных строений в прибрежной зоне реки Протоки. Иск по сносу самостроев подала районная администрация. Действия осуществлялись в рамках исполнительного производства. Всего от строений и строительного мусора был расчищен земельный участок площадью 5 тыс. кв. м.

Как сообщают в региональной службе судебных приставов, договор аренды по снесенным строениям был признан судом ничтожным. На берегу Протоки находились дом, гараж, баня и уличный туалет, а также берегоукрепительный объект со ступенями. Владелец недвижимого имущества согласно решению суда должен был сам снести его, однако работы провела сторонняя специализированная организация.

В настоящий момент ведется уборка строительного мусора.

Василий Хитрых