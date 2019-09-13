В мечетях Татарстана прочитают проповеди против экстремизма

Сегодня во всех мечетях Татарстана прозвучат проповеди, разоблачающие враждебные мифы об исламе. Об этом сообщает ДУМ республики. Мероприятие пройдет в рамках месячника «Экстремизму – нет!».

В частности, во время выступлений планируется уделить особое внимание разъяснению мусульманам истинных традиций ислама и ханафитского мазхаба, а также разоблачению лжеценностей, пропагандируемых экстремистскими группировками.

Ранее сообщалось, что приверженцев исламских террористических и экстремистских организаций в Татарстане будут «склонять» к выходу из «деструктивных культов». Государственный контракт на проведение такой работы получил КФУ.

"Ъ-Казань"