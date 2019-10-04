Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя Совета федерации Евгению Бушмину

Его поздравляет зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн:

— Дорогой Евгений Викторович! Страшно представить, но мы знакомы уже 20 лет. И за все эти годы ты не меняешься, сохраняя качества, нетипичные для политика: человеческую искренность, открытость, непосредственность. Именно этим постоянством как символом надежности и объясняются твои профессиональные успехи. Вот уже четверть века ты являешься одним из столпов финансово-бюджетной системы страны. Меняются министры, названия ведомств, курсы валют и ставки рефинансирования, и только Евгений Бушмин продолжает оставаться ключевой фигурой на финансовой шахматной доске. От души желаю, дорогой Евгений Викторович, еще много лет сверкать на отечественном политическом небосклоне, здоровья и неиссякаемого оптимизма!

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