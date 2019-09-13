США выделят Багамам еще $4 млн на восстановление после урагана Дориан

США выделят Багамским островам $4 млн на оказание гуманитарной помощи населению после урагана Дориан. Общий объем выделенных для ликвидации последствий урагана средств превысил $10 млн, сообщает американское Агентство по международному развитию (USAID).

Дополнительное финансирование направят на обеспечение граждан жильем, а также на траты по здравоохранению, водоснабжению, психологическую поддержку пострадавших. Помимо этого USAID направило на острова группу реагирования на стихийные бедствия (DART). В нее входят более 100 специалистов.

Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у острова Барбадос в Карибском море 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана и достиг США. Режим ЧП ввели в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, были эвакуированы более 1 млн человек. Из-за разгула стихии на Багамах считаются пропавшими без вести 1,3 тыс. человек.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».