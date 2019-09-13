«Дочка» «Роснефти» получит акции двух научных институтов

Правительство распорядилось продать компании ООО «РН-Актив» («дочка» «Роснефти») акции двух научных институтов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Компания получит акции Института геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ) (Москва) и его волжского отделения (Самара). С предложением о продаже акций выступило Минэкономики, эту инициативу согласовали с Минэнерго.

В рамках поручения правительства Росимущество за полгода должно провести оценку акций и заключить договор их купли-продажи по цене не ниже рыночной. Цена будет определяться на основании отчета независимого оценщика и с учетом затрат на проведение оценки акций, уточняется в документе.

В 2017 году «Роснефть» добилась получения от «Роснефтегаза» восьми научных и проектных организаций, в том числе ИГиРГИ, для которых была основным заказчиком. В правительстве посчитали, что компания сможет более эффективно управлять этими активами, вкладывать в них деньги и не допустить банкротства. Точная сумма, за которую «Роснефть» купила эти активы, не раскрывалась.