«Дочка» «Роснефти» получит акции двух научных институтов

Правительство распорядилось продать компании ООО «РН-Актив» («дочка» «Роснефти») акции двух научных институтов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Компания получит акции Института геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ) (Москва) и его волжского отделения (Самара). С предложением о продаже акций выступило Минэкономики, эту инициативу согласовали с Минэнерго.
В рамках поручения правительства Росимущество за полгода должно провести оценку акций и заключить договор их купли-продажи по цене не ниже рыночной. Цена будет определяться на основании отчета независимого оценщика и с учетом затрат на проведение оценки акций, уточняется в документе.
В 2017 году «Роснефть» добилась получения от «Роснефтегаза» восьми научных и проектных организаций, в том числе ИГиРГИ, для которых была основным заказчиком. В правительстве посчитали, что компания сможет более эффективно управлять этими активами, вкладывать в них деньги и не допустить банкротства. Точная сумма, за которую «Роснефть» купила эти активы, не раскрывалась.
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