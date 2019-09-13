В «Синем море» выловили срок

В Ростове-на-Дону военный суд приговорил к длительным срокам заключения бывшего следователя ФСБ и адвоката, которые требовали взятки от владельца холдинга «Синее море» Юрия Исаева, который привлекался к уголовной ответственности за махинации с кредитами Россельхозбанка. Подсудимые не признали себя виновными, считая заявления господина Исаева местью.



Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал бывшего следователя по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива и адвоката Владислава Оленского виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ), а также во взяточничестве. Господин Гнатив был осужден по ст. 290 ч. 6 УК РФ (получение особо крупной взятки), господин Оленский — по ст. 291.1 ч. 4 УК РФ (посредничество при передаче взятки).

Как сообщила “Ъ” представитель суда Алена Катькало, суд назначил Дмитрию Гнативу 14 лет, а Владиславу Оленскому — 12 лет строго режима.

Дмитрию Гнативу, который лишен звания подполковника юстиции в отставке, после отбытия наказания запрещено занимать руководящие должности в органах власти на три года, Владиславу Оленскому запрещено работать в адвокатуре также в течение трех лет. Наказание, вынесенное судом бывшему сотруднику ФСБ, оказалось более суровым, чем предложенное в прениях прокурором — 13 лет колонии. При этом суд не стал назначать дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 160 млн руб. каждому, как предлагало обвинение. Вместо этого суд принял решение конфисковать у Дмитрия Гнатива 55,5 млн руб.— средства, которые сотрудник ФСБ, как следует из приговора, получил в результате совершения преступления.

Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело в отношении Дмитрия Гнатива и Владислава Оленского связано с другим громким уголовным делом, находившимся в производстве следователя Гнатива: в 2015 году владелец холдинга «Синее море» Юрий Исаев был осужден на два года колонии-поселения за получение по подложным документам кредитов в Россельхозбанке на сумму 1,2 млрд руб. (ст. 176 УК РФ). Когда Юрий Исаев вышел по УДО, адвокат Владислав Оленский сообщил, что он может стать фигурантом нового дела о преднамеренном банкротстве рыбзавода в Приморско-Ахтарске, где господин Исаев был директором (в тот момент дело действительно находилось в производстве следственных органов МВД). За урегулирование ситуации, как установил суд, Владислав Оленский попросил 30 млн руб.

Юрий Исаев заявил об этом в ФСБ, сообщив также, что в 2015 году в ходе расследования дела о кредитах Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский получили от него 55 млн руб., обещая в противном случае переквалифицировать обвинение на более тяжкий состав — мошенничество. В декабре 2017 года Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский были задержаны, дома у экс-сотрудника ФСБ (на тот момент он уволился со службы) были обнаружены 175 тыс. руб. из суммы, которую передал адвокату Юрий Исаев.

Защитники подсудимых намерены обжаловать приговор, настаивая на невиновности Дмитрия Гнатива и Владислава Оленского. Адвокат Дмитрий Байков утверждает, что оба эпизода обвинения строятся исключительно на показаниях Юрия Исаева и не подтверждаются объективно. «Дмитрий Гнатив — профессионал высокого класса, он добросовестно выполнил свои обязанности, а его бывший подследственный Исаев не простил Дмитрию Гнативу, что тот добился для него реального наказания»,— считает адвокат Байков. По версии защиты, Дмитрий Гнатив взял 175 тыс. руб. в долг от Владислава Оленского, а тот, в свою очередь, получил деньги от Юрия Исаева в виде гонорара за юридические услуги: пока господин Исаев находился в колонии, господин Оленский участвовал в арбитражных процессах в интересах осужденного.

Анна Перова, Краснодар