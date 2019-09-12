Сергей Кашуба родился 2 октября 1956 года в Забайкалье. В 1977 году окончил Алма-Атинский институт иностранных языков. С 1979 по 1992 год работал в различных государственных структурах, включая МИД СССР. С отраслью драгоценных металлов и драгоценных камней связан с 1992 года: работал в белорусском банке «Поиск», затем повышал квалификацию в Swiss Bank Corp. (Швейцария) и Commerzbank (Германия).

С 1996 по 2002 год — начальник управления по работе с драгоценными металлами ОАО АБ «Инкомбанк» и АКБ «Инвестиционная банковская корпорация». Получил значительный опыт кредитования российских золотодобывающих предприятий — их было более 70.

С 1999 года был председателем комитета по драгоценным металлам Ассоциации российских банков. Принимал активное участие в формировании законодательных инициатив, направленных на либерализацию отечественного рынка драгоценных металлов.

С 2002 года работал в горнодобывающих компаниях: заместителем председателя по корпоративному развитию артели «Западная» (Якутия), заместителем гендиректора ООО «Геопромайнинг», ОАО «Туганский ГОК “Ильменит”» (Томская область) и ОАО «Гео-система» (Москва), заместителем гендиректора по экономике ЗДК «Золотая звезда» (Красноярский край, Республика Хакасия), генеральным директором золотодобывающей компании «Мангазея майнинг» (Забайкальский край). Получил опыт проведения экономической оценки примерно 60 проектов по добыче рудного золота в России и странах СНГ.

Председателем Союза золотопромышленников Сергей Кашуба избран на общем собрании 29 марта 2012 года.