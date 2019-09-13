Компенсация за трудное кадетство

В Новосибирске заместитель директора Сибирского кадетского корпуса (СКК) Андрей Решедько добился от государства компенсации за незаконное уголовное преследование. Он обвинялся в крупных махинациях с закупками продуктов питания для СКК, но был полностью оправдан. Больше двух лет господин Решедько находился под следствием, около года он провел в СИЗО, условия содержания в котором назвал «пыточными». Истец требовал взыскать с госказны 3,4 млн руб. компенсации морального вреда, но суд снизил размер возмещения до 1,2 млн руб. Прокуратура намерена добиваться еще большего снижения суммы.



В Новосибирске частично удовлетворен иск заместителя директора по экономике СКК Андрея Решедько к Минфину РФ о компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Основанием для предъявления иска к госказне стал вступивший в законную силу оправдательный приговор. Летом 2018 года с господина Решедько было снято обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь в деле шла о махинациях с закупками продуктов питания для кадетов на 2,5 млн руб. «Суд приходит к убеждению, что доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности друг с другом, не являются достаточными, бесспорно подтверждающими причастность Решедько к совершению преступления»,— указал в решении суд и признал за замдиректора СКК право на реабилитацию и возмещение морального вреда. Отметим, что двое других фигурантов этого дела получили реальные сроки.

Свои нравственные страдания, связанные с уголовным делом, господин Решедько оценил в 3,4 млн руб. Около года он провел в СИЗО, сравнив условия его содержания с «пытками». По словам истца, в тюремной камере площадью 14 кв. м теснились полтора десятка арестантов. Поскольку людей было значительно больше, чем кроватей, спать приходилось по очереди. Пожаловался он на условия транспортировки в автозаках, отсутствие в камере горячей воды и недостаток медицинского обеспечения. В результате к уже имеющимся болезням добавились новые. В дальнейшем Андрея Решедько перевели под домашний арест. В итоге, согласно расчетам истца, его изоляция составила 724 суток. Заявитель отметил, что тот негатив, который распространялся о нем, приносил душевные страдания. Кроме того, ход уголовного дела широко и подробно освещался в СМИ.

В судебном процессе представитель Минфина РФ не оспаривал право Андрея Решедько на реабилитацию, но размер компенсации, затребованной истцом, посчитал завышенным. Он просил назначить сумму с учетом принципа разумности и справедливости. «Привлечение истца к уголовной ответственности не могло не сказаться негативным образом на его чести, достоинстве и репутации»,— указала судья Наталья Шумова. Материальные требования господина Решедько она удовлетворила частично, снизив размер возмещения до 1,2 млн руб. Как рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Оксана Педрико, сумму присужденной компенсации она считает «чрезмерно высокой» и будет настаивать на ее снижении в апелляционной инстанции.

Константин Воронов